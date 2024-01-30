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Авто

В стиле 30-х годов: в Испании выполнили нестандартный тюнинг Jeep Wrangler (фото)

Hurtan Vintage, Jeep Wrangler, тюнинг Jeep Wrangler
Hurtan Vintage выполнен в ретро-стиле

Новый Hurtan Vintage построен на базе современного Jeep Wrangler, но своим дизайном напоминает ретро-авто. Внедорожник предложен в бензиновой и дизельной версиях.

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Внедорожник Jeep Wrangler получил нестандартную модификацию Vintage. Автомобиль выглядит, как пришелец из 30-х годов. О нем рассказали на сайте компании Hurtan.

Jeep Wrangler, Hurtan Vintage, тюнинг Jeep Wrangler Fullscreen
Крыша автомобиля выполнена сдвижной

Именно это испанское ателье выполнило тюнинг Jeep Wrangler. Оно известно своими необычными авто в ретро-стиле и теперь взялось доработать американский внедорожник.

салон Jeep Wrangler, Hurtan Vintage, тюнинг Jeep Wrangler Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом

За основу взят Jeep Wrangler предыдущего поколения. Он изменился до неузнаваемости – его выдают разве что двери. Появились выраженные крылья, круглые фары и подножки, а также чехлы для запасных колес. В отделке немало хрома, также обращает на себя внимание двухцветная окраска кузова.

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Салон Hurtan Vintage практически не изменился, разве что в отделке использованы кожа и дерево. Крыша автомобиля выполнена сдвижной.

Hurtan Jeep, салон Jeep Wrangler, Hurtan Vintage, тюнинг Jeep Wrangler Fullscreen
У Hurtan Jeep выраженные крылья и двухцветная окраска

Новый Hurtan Vintage предложен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 266 л. с. и 2,2-литровым 197-сильным турбодизелем. Обе версии сохранили 6-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.

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