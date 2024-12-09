Дешевая альтернатива RAV4: на рынок выходит семейный электрокар Toyota за $13 800 (фото)

Электромобиль Toyota bZ3X — 4,6-метровый кроссовер мощностью 204 л. с. Модель предложат в версиях с запасом хода от 430 до 620 км.

Новая Toyota bZ3X поступает в продажу. Электрический кроссовер сначала станет доступным в Китае: там он будет продаваться с марта 2025 года по цене от 100 000 до 200 000 юаней ($13 800 — 27 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Toyota является одной из двух моделей семейства bZ3X. Вторым будет молодежный купе-кроссовер bZ3C.

Электрокар стоит от $13 800 Фото: Toyota

Дизайн Toyota bZ3X выдержан в новом фирменном стиле. У него выраженный "нос" и тоненькие диодные фары и фонари. Кроссовер отличается изогнутой оконной линией и почти вертикальными задними стойками. По размерам электрокар сопоставим с Toyota RAV4.

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Габариты Toyota bZ3X 2025:

длина — 4600 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1645 мм;

колесная база — 2765 мм;

масса — 1690 кг.

В салоне установили два дисплея Фото: Toyota

В салоне установили цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены двухуровневой консолью. Комплектация включает 18-дюймовые диски, панорамную крышу, акустику Yamaha с 11 динамиками и систему полуавтономного движения.

Электрокроссовер Toyota bZ3X оснащен 204-сильным мотором и способен развить 160 км/ч. Со старта модель предложат с батареей на 50 кВт∙ч, которая позволяет преодолеть 430 км без подзарядки.

Позже появятся версии с запасом хода 520 и 620 км. Быстрая зарядка батареи занимает 24 минуты.

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