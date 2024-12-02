Запас хода — 630 км: раскрыты подробности доступного молодежного электрокара Toyota (фото)
Электромобиль Toyota bZ3C — обтекаемый 4,78-метровый купе-кроссовер. Авто оснащено 272-сильным мотором, а его запас хода достигнет 630 км.
Toyota готовится вывести на рынок новый электрокар bZ3C. Он поступит в продажу с начала 2025 года. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.
Молодежный электрический кроссовер Toyota bZ3C презентовали весной на автошоу в Пекине. Производство модели наладят на совместном предприятии FAW-Toyota в Китае.
Дизайн Toyota bZ3C выдержан в новом фирменном стиле японской марки — с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами и фонарями. Авто является купе-кроссовером и отличается стремительным силуэтом с изогнутой крышей.
Размеры Toyota bZ3C 2025:
- длина — 4780 мм;
- ширина — 1866 мм;
- высота — 1510 мм;
- колесная база — 2880 мм;
- масса — 1920 кг.
В салоне на передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника кроссовера составляет 463 л. Оснащение будет включать парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.
Как и все электромобили Toyota bZ, новый кроссовер построен на платформе e-TNGA. Его оснастят 272-сильным мотором, а максимальная скорость будет ограничена на 160 км/ч. На выбор будут доступны две батареи от BYD: в зависимости от версии, запас хода составит 550 или 630 км.
Между прочим, у этой модели будет более дешевый и просторный семейный аналог — электромобиль Toyota bZ3X.
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