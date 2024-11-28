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Лимитированный эксклюзив: представлена самая мощная и быстрая Toyota в истории (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Supra A90 Final Edition станет прощальной версией купе

Лимитированное купе Toyota Supra A90 Final Edition оснащено 435-сильной турбошестерней. Спорткар получил регулируемые амортизаторы, большое антикрыло и карбоновые детали.

Линейку Toyota Supra 2025 пополнила экстремальная заряженная версия A90 Final Edition. Самая мощная серийная Supra поступит в продажу в Европе весной. Ее подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

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Спорткар получил карбоновые обвес и антикрыло
Фото: Toyota

Новая Toyota Supra A90 Final Edition — прощальная версия спорткара. Жизненный цикл модели пятого поколения завершается и напоследок решили выпустить лимитированную мощную модификацию. Всего выпустят всего 300 таких купе.

Специалисты подразделения Gazoo Racing выполнили заводской тюнинг Toyota Supra. Мощность 3,0-литровой турбошестерни (ее поставляет BMW) увеличили с 387 до 435 л. с., а крутящий момент — с 500 до 570 Нм. Это самая мощная и самая быстрая серийная Toyota в истории.

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Салон отделали карбоном и алькантарой
Фото: Toyota

Купе Toyota Supra A90 Final Edition доступно только с 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до сотни занимает примерно 4 секунды, а максимальная скорость выросла до 270 км/ч.

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Кроме того, новая Toyota Supra A90 Final Edition получила выхлоп Akrapovič, регулируемые амортизаторы KW и тормоза Brembo. Жесткость кузова повышают дополнительные распорки.

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Купе получило спортивные кресла Recaro
Фото: Toyota

Отличить спорткар Toyota Supra A90 Final Edition от стандартной модели можно по карбоновому обвесу, антикрылу и новым колесным дискам диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Карбон вместе с алькантарой появился и в салоне. Также установлены спортивные кресла Recaro и каркас безопасности.

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