Изменится до неузнаваемости: новую Toyota Corolla показали за год до презентации (фото)

Дизайн Toyota Corolla 2026 выполнят в духе нового Prius. Модель получит высокоэффективный бензиновый двигатель объемом 1,5 л и плагин-гибридную версию.

Опубликовано первое изображение Toyota Corolla тринадцатого поколения. Модель С-класса дебютирует в конце 2025 или в начале 2026 года и будет посвящена 60-летию Corolla. Об этом сообщает японское издание BestCar.

Новая Toyota Corolla 2026 претерпит существенные изменения. Судя по независимому рендеру, ее дизайн будет выдержан в новом фирменном стиле марки, который дебютировал на Toyota Prius. Авто отличается зауженным "носом" и тоненькими диодными фарами.

Для Toyota Corolla готовят 1,5-литровый бензиновый двигатель с увеличенным КПД Фото: Toyota

На рендере показали универсал Toyota Corolla, однако известно, что в линейке также останутся седан и хэтчбек. Салон не показали, однако известно, что там установят новый цифровой щиток приборов и увеличенный тачскрин.

Кроме того, отмечается, что Toyota Corolla 2026 получит полностью новую бензиновую четверку объемом 1,5 л с улучшенной термальной эффективностью и увеличенным КПД. Прототип мотора недавно продемонстрировали.

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Этот двигатель будет устанавливаться на модель как самостоятельно, так и в составе гибридной и плагин-гибридной установок. В плагин-гибриде общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 2000 км.

А вот электромобиль Toyota Corolla не планируется. Вместо этого выпустят полностью новую электрическую модель С-класса bZ7, которую недавно презентовали.

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