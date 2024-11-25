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Зміниться до невпізнання: нову Toyota Corolla показали за рік до презентації (фото)

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Фото: BestCarWeb | Нова Toyota Corolla стане схожою на Prius

Дизайн Toyota Corolla 2026 виконають у дусі нового Prius. Модель отримає високоефективний бензиновий двигун об'ємом 1,5 л та плагін-гібридну версію.

Опубліковано перше зображення Toyota Corolla тринадцятого покоління. Модель С-класу дебютує в кінці 2025 або на початку 2026 року і буде присвячена 60-річчю Corolla. Про це повідомляє японське видання BestCar.

Нова Toyota Corolla 2026 зазнає суттєвих змін. Судячи з незалежного рендеру, її дизайн буде витриманий у новому фірмовому стилі марки, який дебютував на Toyota Prius. Авто вирізняється звуженим "носом" та тоненькими діодними фарами.

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Для Toyota Corolla готують 1,5-літровий бензиновий двигун зі збільшеним ККД
Фото: Toyota

На рендері показали універсал Toyota Corolla, проте відомо, що в лінійці також залишаться седан і хетчбек. Салон не показали, проте відомо, що там встановлять новий цифровий щиток приладів та збільшений тачскрін.

Крім того, зазначається, що Toyota Corolla 2026 отримає повністю нову бензинову четвірку об’ємом 1,5 л із покращеною термальною ефективністю та збільшеним ККД. Прототип мотора недавно продемонстрували.

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Цей двигун встановлюватимуть на модель як самостійно, так і в складі гібридної та плагін-гібридної установок. У плагін-гібриді загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 2000 км.

А от електромобіль Toyota Corolla не планується. Натомість випустять повністю нову електричну модель С-класу bZ7, яку недавно презентували.

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