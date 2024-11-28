Лімітований ексклюзив: представлено найпотужнішу і найшвидшу Toyota в історії (фото)

Лімітоване купе Toyota Supra A90 Final Edition оснащене 435-сильною турбошісткою. Спорткар отримав регульовані амортизатори, велике антикрило та карбонові деталі.

Лінійку Toyota Supra 2025 поповнила екстремальна заряджена версія A90 Final Edition. Найпотужніша серійна Supra надійде в продаж у Європі навесні. Її подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.

Спорткар отримав карбонові обвіс і антикрило Фото: Toyota

Нова Toyota Supra A90 Final Edition – прощальна версія спорткара. Життєвий цикл моделі п’ятого покоління завершується і насамкінець вирішили випустити лімітовану потужну модифікацію. Усього випустять лише 300 таких купе.

Спеціалісти підрозділу Gazoo Racing виконали заводський тюнінг Toyota Supra. Потужність 3,0-літрової турбошістки (її постачає BMW) збільшили з 387 до 435 к. с., а крутний момент – з 500 до 570 Нм. Це найпотужніша і найшвидша серійна Toyota в історії.

Салон оздобили карбоном і алькантарою Фото: Toyota

Купе Toyota Supra A90 Final Edition доступне лише з 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до сотні займає приблизно 4 секунди, а максимальна швидкість зросла до 270 км/год.

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Крім того, нова Toyota Supra A90 Final Edition отримала вихлоп Akrapovič, регульовані амортизатори KW та гальма Brembo. Жорсткість кузова підвищують додаткові розпірки.

Купе отримало спортивні крісла Recaro Фото: Toyota

Відрізнити спорткар Toyota Supra A90 Final Edition від стандартної моделі можна за карбоновими обвісом, антикрилом і новими колісними дисками діаметром 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду. Карбон разом із алькантарою з'явився і в салоні. Також встановлені спортивні крісла Recaro і каркас безпеки.

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