Возвращение легенды: Toyota возродит культовую спортивную модель

Руководство Toyota подтвердило разработку возрожденной модели Celica. Скорее всего, новое поколение купе будет электрифицированным.

Toyota Celica вернется на рынок. Знаменитую спортивную модель возродят в ближайшие годы. Эту информацию подтвердил исполнительный вице-президент Toyota Юки Накаджима во время Ралли Японии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Информация о возрождении Toyota Celica циркулировала давно. В прошлом году об этом намекнул СЕО японского концерна Акио Тойода — он заявил, что среди сотрудников Toyota есть немало сторонников этой модели. Кроме того, эту модель анонсировали в аниме Grip вместе с новыми Supra, GR86 и MR2.

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Пока информации о спорткаре Toyota Celica немного. На Токийском автосалоне 2025 года должны представить предсерийную версию модели. Не исключено, что новая Toyota Celica будет гибридом или даже электромобилем.

Напомним, что компактное купе Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 год и всего увидели свет семь поколений модели. Спорткар отличился в ралли — принес Toyota четыре чемпионских титула в личном зачете и два — в кубке конструкторов.

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