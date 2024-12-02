Запас ходу – 630 км: розкрито подробиці доступного молодіжного електрокара Toyota (фото)

Електромобіль Toyota bZ3C — обтічний 4,78-метровий купе-кросовер. Авто оснащене 272-сильним мотором, а його запас ходу сягне 630 км.

Toyota готується вивести на ринок новий електрокар bZ3C. Він надійде в продаж з початку 2025 року. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Молодіжний електричний кросовер Toyota bZ3C презентували навесні на автошоу в Пекіні. Виробництво моделі налагодять на спільному підприємстві FAW-Toyota в Китаї.

Авто вирізняється стрімким силуетом Фото: Toyota

Дизайн Toyota bZ3C витриманий у новому фірмовому стилі японської марки – із вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Авто є купе-кросовером і вирізняється стрімким силуетом із вигнутим дахом.

Розміри Toyota bZ3C 2025:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1866 мм;

висота — 1510 мм;

колісна база — 2880 мм;

маса — 1920 кг.

Важливо

Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado

У салоні на передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника кросовера становить 463 л. Оснащення включатиме паркувальний автопілот та систему напівавтономного руху.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Toyota

Як і всі електромобілі Toyota bZ, новий кросовер збудований на платформі e-TNGA. Його оснастять 272-сильним мотором, а максимальну швидкість буде обмежено на 160 км/год. На вибір будуть доступні дві батареї від BYD: залежно від версії, запас ходу становитиме 550 або 630 км.

Між іншим, у цієї моделі буде дешевший і просторіший сімейний аналог – електромобіль Toyota bZ3X.

Також Фокус розповідав про найпотужнішу і найшвидшу Toyota в історії.