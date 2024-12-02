Запас ходу – 630 км: розкрито подробиці доступного молодіжного електрокара Toyota (фото)
Електромобіль Toyota bZ3C — обтічний 4,78-метровий купе-кросовер. Авто оснащене 272-сильним мотором, а його запас ходу сягне 630 км.
Toyota готується вивести на ринок новий електрокар bZ3C. Він надійде в продаж з початку 2025 року. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.
Молодіжний електричний кросовер Toyota bZ3C презентували навесні на автошоу в Пекіні. Виробництво моделі налагодять на спільному підприємстві FAW-Toyota в Китаї.
Дизайн Toyota bZ3C витриманий у новому фірмовому стилі японської марки – із вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Авто є купе-кросовером і вирізняється стрімким силуетом із вигнутим дахом.
Розміри Toyota bZ3C 2025:
- довжина — 4780 мм;
- ширина — 1866 мм;
- висота — 1510 мм;
- колісна база — 2880 мм;
- маса — 1920 кг.
У салоні на передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника кросовера становить 463 л. Оснащення включатиме паркувальний автопілот та систему напівавтономного руху.
Як і всі електромобілі Toyota bZ, новий кросовер збудований на платформі e-TNGA. Його оснастять 272-сильним мотором, а максимальну швидкість буде обмежено на 160 км/год. На вибір будуть доступні дві батареї від BYD: залежно від версії, запас ходу становитиме 550 або 630 км.
Між іншим, у цієї моделі буде дешевший і просторіший сімейний аналог – електромобіль Toyota bZ3X.
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