Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Запас ходу – 630 км: розкрито подробиці доступного молодіжного електрокара Toyota (фото)

нова Toyota bZ3C, Toyota bZ3C, Toyota bZ3, Toyota bZ, електромобіль Toyota, кросовер Toyota
Toyota bZ3C — електричний купе-кросовер для молоді

Електромобіль Toyota bZ3C — обтічний 4,78-метровий купе-кросовер. Авто оснащене 272-сильним мотором, а його запас ходу сягне 630 км.

Toyota готується вивести на ринок новий електрокар bZ3C. Він надійде в продаж з початку 2025 року. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Молодіжний електричний кросовер Toyota bZ3C презентували навесні на автошоу в Пекіні. Виробництво моделі налагодять на спільному підприємстві FAW-Toyota в Китаї.

Toyota bZ3C 2025, Toyota bZ3, Toyota bZ, електромобіль Toyota, кросовер Toyota Fullscreen
Авто вирізняється стрімким силуетом
Фото: Toyota

Дизайн Toyota bZ3C витриманий у новому фірмовому стилі японської марки – із вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Авто є купе-кросовером і вирізняється стрімким силуетом із вигнутим дахом.

Розміри Toyota bZ3C 2025:

  • довжина — 4780 мм;
  • ширина — 1866 мм;
  • висота — 1510 мм;
  • колісна база — 2880 мм;
  • маса — 1920 кг.
Важливо
Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado
Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado

У салоні на передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника кросовера становить 463 л. Оснащення включатиме паркувальний автопілот та систему напівавтономного руху.

салон Toyota bZ3C, Toyota bZ3, Toyota bZ, електромобіль Toyota, кросовер Toyota Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Toyota

Як і всі електромобілі Toyota bZ, новий кросовер збудований на платформі e-TNGA. Його оснастять 272-сильним мотором, а максимальну швидкість буде обмежено на 160 км/год. На вибір будуть доступні дві батареї від BYD: залежно від версії, запас ходу становитиме 550 або 630 км.

Між іншим, у цієї моделі буде дешевший і просторіший сімейний аналог – електромобіль Toyota bZ3X.

Також Фокус розповідав про найпотужнішу і найшвидшу Toyota в історії.