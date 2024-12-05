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Раскрыты подробности нового Toyota Land Cruiser 2025: как изменится культовый внедорожник

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Фото: Toyota | Toyota Land Cruiser 300 пройдет модернизацию

Toyota Land Cruiser 2025 получит набор современного оборудования. В линейке модели может появиться гибридная версия.

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300. Рамный внедорожник пройдет плановую модернизацию и поступит в продажу в первом полугодии 2025 года. Подробности обновленной модели раскрыли на сайте Drive.

Новый Toyota Land Cruiser 2025 фактически не изменится внешне. Основные изменения произойдут внутри.

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Внедорожник выйдет на рынок в 2025 году
Фото: Toyota

В частности, в салоне Toyota Land Cruiser 300 установят увеличенный 7,0-дюймовый экран на приборной панели, а более дорогие версии внедорожника получат полностью цифровой щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Кроме того, расширят оснащение по безопасности. Базовую комплектацию пополнят системы предупреждения столкновения, удержания в полосе движения и объезда препятствий, а в варианте GXL добавится система автоматического торможения при движении задним ходом.

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Как и раньше, Toyota Land Cruiser 300 будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом 4,0 л (273 л. с.) и 3,4 л турбо (415 л. с.), а также с 3,3-литровым 309-сильным турбодизелем. Впрочем, позже могут добавить 460-сильную гибридную версию: ее ранее анонсировали, а недавно такой вариант появился у родственного Lexus LX.

Между прочим, на рынок выходит и новый молодежный электрокроссовер Toyota с запасом хода 630 км.

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