Розкрито подробиці нового Toyota Land Cruiser 2025: як зміниться культовий позашляховик

Toyota Land Cruiser 2025 отримає набір сучасного обладнання. У лінійці моделі може з'явитися гібридна версія.

З'явилася інформація про новий Toyota Land Cruiser 300. Рамний позашляховик пройде планову модернізацію і надійде в продаж у першому півріччі 2025 року. Подробиці оновленої моделі розкрили на сайті Drive.

Новий Toyota Land Cruiser 2025 фактично не зміниться зовні. Основні зміни відбудуться всередині.

Позашляховик вийде на ринок у 2025 роц Фото: Toyota

Зокрема, в салоні Toyota Land Cruiser 300 встановлять збільшений 7,0-дюймовий екран на приладовій панелі, а дорожчі версії позашляховика отримають повністю цифровий щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін мультимедіа.

Крім того, розширять оснащення з безпеки. Базову комплектацію поповнять системи попередження зіткнення, утримання в смузі руху та об'їзду перешкод, а у варіанті GXL додасться система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом.

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Як і раніше, Toyota Land Cruiser 300 пропонуватимуть бензиновими двигунами об'ємом 4,0 л (273 к. с.) і 3,4 л турбо (415 к. с.), а також із 3,3-літровим 309-сильним турбодизелем. Втім, пізніше можуть додати 460-сильну гібридну версію: її раніше анонсували, а нещодавно такий варіант з'явився у спорідненого Lexus LX.

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