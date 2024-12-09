Дешева альтернатива RAV4: на ринок виходить сімейний електрокар Toyota за $13 800 (фото)

Електромобіль Toyota bZ3X — 4,6-метровий кросовер потужністю 204 к. с. Модель запропонують у версіях із запасом ходу від 430 до 620 км.

Нова Toyota bZ3X надходить у продаж. Електричний кросовер спочатку стане доступним у Китаї: там його продаватимуть із березня 2025 року за ціною від 100 000 до 200 000 юанів ($13 800 – 27 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Toyota є однією із двох моделей сімейства bZ3X. Другим буде молодіжний купе-кросовер bZ3C.

Електрокар коштує від $13 800 Фото: Toyota

Дизайн Toyota bZ3X витриманий у новому фірмовому стилі. У нього виражений "ніс" і тоненькі діодні фари та ліхтарі. Кросовер вирізняється вигнутою віконною лінією та майже вертикальними задніми стійками. За розмірами електрокар можна порівняти з Toyota RAV4.

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Габарити Toyota bZ3X 2025:

довжина – 4600 мм;

ширина – 1875 мм;

висота – 1645 мм;

колісна база – 2765 мм;

маса – 1690 кг.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Toyota

У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені дворівневою консоллю. Комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, акустику Yamaha з 11 динаміками та систему напівавтономного руху.

Електрокросовер Toyota bZ3X оснащений 204-сильним мотором і здатен розвинути 160 км/год. Зі старту модель запропонують із батареєю на 50 кВт∙год, яка дозволяє подолати 430 км без підзарядки.

Пізніше з’являться версії із запасом ходу 520 та 620 км. Швидка зарядка батареї займає 24 хвилини.

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