Новий кросовер Toyota RAV4 2025 вперше помітили на дорогах (фото)

Нова Toyota RAV4 2025 зазнає змін зовні та всередині. Компактний кросовер запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.

Опубліковано шпигунські фото Toyota RAV4 шостого покоління. Масовий компактний кросовер наразі проходить випробування і буде представлений у другій половині 2025 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нова Toyota RAV4 2025 засвітилася під час тестів у Японії. Кросовер повністю обклеїли камуфляжною плівкою, яка приховує його дизайн.

Утім, окремі деталі автомобіля все ж можна розгледіти. Кросовер Toyota RAV4 2025 зберігає знайомий силует та характерні розширені колісні арки. У той же час, він вирізняється решіткою радіатора в колір кузова та тоненькими діодними фарами в стилі Toyota Camry та Prius.

Салон Toyota RAV4 на фото не показали. Відомо, що на передній панелі встановили два 12,3-дюймових дисплеї.

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Нова Toyota RAV4 буде збудована на платформі TNGA-K, як і нинішня модель. Більшість версій кросовера будуть гібридними, причому потужність 2,5-літрової силової установки має вирости, як у випадку з Toyota Camry. Для окремих країн збережуть бензинові модифікації.

До речі, нещодавно презентували найпотужнішу і найшвидшу серійну Toyota.

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