Новый кроссовер Toyota RAV4 2025 впервые заметили на дорогах (фото)

Новая Toyota RAV4 2025 претерпит изменения снаружи и внутри. Компактный кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

Опубликованы шпионские фото Toyota RAV4 шестого поколения. Массовый компактный кроссовер сейчас проходит испытания и будет представлен во второй половине 2025 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новая Toyota RAV4 2025 засветилась во время тестов в Японии. Кроссовер полностью оклеили камуфляжной пленкой, которая скрывает его дизайн.

Впрочем, отдельные детали автомобиля все же можно разглядеть. Кроссовер Toyota RAV4 2025 сохраняет знакомый силуэт и характерные расширенные колесные арки. В то же время, он отличается решеткой радиатора в цвет кузова и тоненькими диодными фарами в стиле Toyota Camry и Prius.

Салон Toyota RAV4 на фото не показали. Известно, что на передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея.

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Новая Toyota RAV4 будет построена на платформе TNGA-K, как и нынешняя модель. Большинство версий кроссовера будут гибридными, причем мощность 2,5-литровой силовой установки должна вырасти, как в случае с Toyota Camry. Для отдельных стран сохранят бензиновые модификации.

Кстати, недавно презентовали самую мощную и самую быструю серийную Toyota.

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