Более 1500 сил и 2 с до сотни: Xiaomi презентовали экстремальный электрокар (фото)

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra оснащен 1548-сильной установкой и аэродинамическим пакетом. Он способен разогнаться до сотни за 1,98 с и развить 350 км/ч.

Related video

Электромобиль Xiaomi SU7 получил сверхмощную спортивную модификацию Ultra. Ее производство начнется в марте 2025 года, но седан уже можно заказать по цене от 814 900 юаней ($114 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Сзади установлено антикрыло Фото: Xiaomi

Новый Xiaomi SU7 Ultra получил трехмоторную установку на 1548 л.с. и 1770 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 1,98 с, а до 200 км/ч — 5,86 с. Максимальная скорость составляет 350 км/ч. Специальная облегченная версия модели установила рекорд круга на автодроме Нюрбургринг среди седанов.

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra получил доработанную подвеску, а за доплату доступны адаптивные амортизаторы. Карбоново-керамические тормоза Akenobo диаметром 430 мм спереди и 410 мм сзади позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке 30,8 м.

Электрокар получил спортивный руль Фото: Xiaomi

Аккумуляторная батарея емкостью 93,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 630 км. Быстрая зарядка мощностью 480 кВт на 80% занимает всего 11 минут.

Важно

В Китае создали дешевый клон первого электромобиля Xiaomi (фото)

От стандартного Xiaomi SU7 вариант Ultra отличается агрессивным обвесом и большим антикрылом. Аэродинамика обеспечивает прижимную силу в 265 кг. Также установлены 21-дюймовые диски с шинами размером 265/35 R21 спереди и 305/30 R21 сзади.

Салон Xiaomi SU7 Ultra отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Xiaomi

В салоне Xiaomi SU7 Ultra установлены спортивные кресла и руль. В отделке использованы кожа, алькантара и карбон.

Ранее Фокус рассказывал о самом мощном и быстром FIAT — это электрический кроссовер.

Также мы писали о возрожденных внедорожниках Scout, которые стали электрокарами.