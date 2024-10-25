В Китае создали дешевый клон первого электромобиля Xiaomi (фото)

Новый Yunlei LSEV удже напоминает Xiaomi SU7 внешне, однако значительно меньше по размерам. К тому же, китайский электромобиль является кроссовером, а не седаном.

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В Китае начали создавать копии не только иномарок, но и моделей местных автопроизводителей. В частности, изготовлен клон Xiaomi SU7. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

В отличие от оригинала, Yunlei LSEV является кроссовером Фото: CarNewsChina

Копия Xiaomi SU7 названа Yunlei LSEV. Авто очень напоминает оригинальный электрокар Xiaomi в анфас — у него такой же выраженный "нос" и продолговатые фары и даже воздухозаборник в бампере похож. К тому же, у него заостренная часть и фонари на всю ширину кузова.

Впрочем, клон Xiaomi SU7 значительно меньше по размерам — чуть более 3 метров в длину. К тому же, это компактный кроссовер, а не седан.

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Примечательно, что производитель также собирает уменьшенные электрические копии различных других авто — таких, как Aston Martin DBX, Porsche Cayenne, Mercedes G-Class и Range Rover. Их кузова изготавливают из стеклопластика, а в салоне даже устанавливают по 2-3 дисплея.

Yunlei LSEV в анфас напоминает Xiaomi SU7 в анфас Фото: CarNewsChina

Китайские электромобили выпускают с моторами мощностью 14 и 27 сил. Их оснащают батареями емкостью 26 кВт∙ч, а запас хода достигает 300 км.

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