У Китаї створили дешевий клон першого електромобіля Xiaomi (фото)

Новий Yunlei LSEV удже нагадує Xiaomi SU7 зовні, проте значно менший за розміри. До того ж, китайський електромобіль є кросовером, а не седаном.

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У Китаї почали створювати копії не лише іномарок, але й моделей місцевих автовиробників. Зокрема, виготовлено клон Xiaomi SU7. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

На відміну від оригінала, Yunlei LSEV є кросовером Фото: CarNewsChina

Копія Xiaomi SU7 названа Yunlei LSEV. Авто дуже нагадує оригінальний електрокар Xiaomi в анфас – у нього такий же виражений "ніс" та продовгуваті фари і навіть повітрозабірник у бампері схожий. До того ж, у нього загострена частина і ліхтарі на всю ширину кузова.

Утім, клон Xiaomi SU7 значно менший за розмірами – трохи більше, ніж 3 метри завдовжки. До того ж, це компактний кросовер, а не седан.

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Примітно, що виробник також збирає зменшені електричні копії різноманітних інших авто – таких, як Aston Martin DBX, Porsche Cayenne, Mercedes G-Class та Range Rover. Їх кузови виготовляють зі склопластику, а у салоні навіть встановлюють по 2-3 дисплеї.

Yunlei LSEV в анфас нагадує Xiaomi SU7 Фото: CarNewsChina

Китайські електромобілі випускають із моторами потужністю 14 і 27 сил. Їх оснащають батареями ємністю 26 кВт∙год, а запас ходу сягає 300 км.

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