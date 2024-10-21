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В Україні з'явився недорогий міський електромобіль за $9900 (фото)

Letin Mango Yema, китайський електромобіль, дешевий електромобіль
Letin Mango Yema — 3,6-метровий міський електрокар

Компактний електрокар Letin Mango Yema сягає всього 3,6 м у довжину та є чотиримісним. Він здатен розвинути 100 км та проїхати 185 км без підзарядки.

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В Україну привезли бюджетний китайський електромобіль Letin Mango Yema. Авто оцінили в 9900 доларів. Про нього розповіли на сайті Nextcar.

новий Letin Mango Yema, китайський електромобіль, дешевий електромобіль Fullscreen
Запас ходу електрокара становить 185 км

Новий Letin Mango Yema – компактний міський хетчбек А-класу довжиною усього 3,6 м. Його називають конкурентом масового Wuling Hongguan Mini EV. У авто високий капот, вигнута віконна лінія, розкосі фари та ліхтарі.

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На передній панелі встановлено два дисплеї

Салон Letin Mango Yema розрахований на чотирьох осіб, а об’єм його багажника становить 185-975 л. Попри те, що модель бюджетна, вона отримала цифровий щиток приладів та 9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи.

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Крім того, комплектація Letin Mango Yema включає кондиціонер, камеру заднього виду, круїз-контроль та систему стабілізації.

Letin Mango Yema, китайський електромобіль, дешевий електромобіль Fullscreen
Салон розрахований на чотири особи

Китайський електромобіль Letin Mango Yema оснащений мотором на 35 к. с. і 110 Н∙м, а також літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 18,5 кВт∙год. Хетчбек масою 860 кг здатен розвинути до 100 км/год, а заявлений запас ходу становить 185 км. Зарядка електрокара в домашніх умовах займає 6,5 години.

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