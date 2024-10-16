Розсекречено новий дешевий електромобіль від General Motors для сім'ї (фото)

Електромобіль Wuling Zhiguang EV — компактний 3,7-метровий мінівен. Бюджетне авто оснастили 40-сильним електромотором.

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Опубліковано фото нового Wuling Zhiguang EV. Компактний електромобіль дебютує до кінця року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Мінівен є старшим братом Wuling Hongguang Mini EV, адже збудований на тій же платформі. Обидві моделі розробили за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником (разом із SAIC) китайського бренду. Wuling Zhiguang EV будет дещо дорожчим за побратима, який коштує від $4600.

Електрокар оснастили 40-сильним мотором Фото: CarNewsChina

Новий Wuling Zhiguang EV — аналог японських кей-карів (субкомпактних міських авто). У нього короткий капот, вертикальні задні стійки даху та продовгуваті фари. Задні двери — зсувні. Стандартними є 13-дюймові диски із шинами 165/65 R13.

Розміри Wuling Zhiguang EV:

довжина — 3685 мм;

ширина — 1530 мм;

висота — 1750 мм;

колісна база — 2600 мм;

маса — 892 кг.

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Салон Wuling Zhiguang EV не показали, проте відомо, що мінівен буде чотиримісним. Також зазначається, що електромобіль отримав 40-сильний мотор на задній вісі, а його максимальна швидкість становить 100 км/год.

До речі, недавно дебютував електрокросовер Wuling за $10 750 із запасом ходу понад 500 км.

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