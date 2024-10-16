Рассекречен новый дешевый электромобиль от General Motors для семьи (фото)

Электромобиль Wuling Zhiguang EV — компактный 3,7-метровый минивэн. Бюджетное авто оснастили 40-сильным электромотором.

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Опубликовано фото нового Wuling Zhiguang EV. Компактный электромобиль дебютирует до конца года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Минивэн является старшим братом Wuling Hongguang Mini EV, ведь построен на той же платформе. Обе модели разработали при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем (вместе с SAIC) китайского бренда. Wuling Zhiguang EV будет несколько дороже собрата, который стоит от $4600.

Электрокар оснастили 40-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Новый Wuling Zhiguang EV — аналог японских кей-каров (субкомпактных городских авто). У него короткий капот, вертикальные задние стойки крыши и продолговатые фары. Задние двери — сдвижные. Стандартными являются 13-дюймовые диски с шинами 165/65 R13.

Размеры Wuling Zhiguang EV:

длина — 3685 мм;

ширина — 1530 мм;

высота — 1750 мм;

колесная база — 2600 мм;

масса — 892 кг.

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Салон Wuling Zhiguang EV не показали, однако известно, что минивэн будет четырехместным. Также отмечается, что электромобиль получил 40-сильный мотор на задней оси, а его максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Кстати, недавно дебютировал электрокроссовер Wuling за $10 750 с запасом хода более 500 км.

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