200 км за 5 минут: General Motors готовят батарею для электрокаров со сверхбыстрой зарядкой
Новая батарея General Motors будет поддерживать быструю зарядку 900-вольтным постоянным током. В таком режиме пополнить запас хода электрокара на 200 км можно будет всего за 5 минут.
General Motors ведут разработку инновационной аккумуляторной батареи для электромобилей. Ее выведут на рынок уже в 2025 году. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Батарею нового поколения General Motors создают совместно с китайским автоконцерном SAIC и производителем аккумуляторов CATL. Информации о ней пока немного.
SAIC в последнее время начал внедрять твердотельные аккумуляторы (их вскоре получат электромобили MG), однако совместно с GM они создают более привычную литий-железо-фосфатную (LFP) батарею.Важно
Заявлено, что батарея General Motors будет поддерживать быструю зарядку постоянным током напряжением 900 вольт (класс 6С). В таком режиме пополнить запас хода на 200 км можно будет всего за 5 минут.
Такого результата планируют добиться, внедрив ряд новых технологий. В частности, батарея получит электролит с повышенной электропроводностью, новый графитовый анод и улучшенное изоляционное покрытие. К тому же, LFP-батареи более безопасны, ведь менее чувствительны к перегреву.
Заявлено, что первыми новые аккумуляторные батареи получат электромобили General Motors, построенные на обновленной платформе Ultium. Ожидается, что первенцем станет электрокар Buick.
Кстати, недавно дебютировал электрокроссовер от General Motors за $10 750, способный проехать более 500 км без подзарядки.
Также Фокус рассказывал о дешевом электрокаре от General Motors за $4600.