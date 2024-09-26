200 км за 5 хвилин: General Motors готують батарею для електрокарів із надшвидкою зарядкою

Нова батарея General Motors підтримуватиме швидку зарядку 900-вольтним постійним струмом. У такому режимі поповнити запас ходу електрокара на 200 км можна буде всього за 5 хвилин.

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General Motors ведуть розробку інноваційної акумуляторної батареї для електромобілів. Її виведуть на ринок уже в 2025 році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Батарею нового покоління General Motors створюють спільно з китайським автоконцерном SAIC та виробником акумуляторів CATL. Інформації про неї поки небагато.

SAIC останнім часом почав впроваджувати твердотільні акумулятори (їх невдовзі отримають електромобілі MG), проте спільно з GM вони створюють більш звичну літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею.

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Заявлено, що батарея General Motors підтримуватиме швидку зарядку постійним струмом напругою 900 вольт (клас 6С). У такому режимі поповнити запас ходу на 200 км можна буде всього за 5 хвилин.

Такого результату планують добитися, впровадивши низку нових технологій. Зокрема, батарея отримає електроліт із підвищеною електропровідністю, новий графітовий анод та покращене ізоляційне покриття. До того ж, LFP-батареї безпечніші, адже менш чутливі до перегріву.

Заявлено, що першими нові акумуляторні батареї отримають електромобілі General Motors, збудовані на оновленій платформі Ultium. Очікується, що первістком стане електрокар Buick.

До речі, нещодавно дебютував електрокросовер від General Motors за $10 750, здатний проїхати понад 500 км без підзарядки.

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