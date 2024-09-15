Новий кросовер Chery виявився недорогим клоном Range Rover (фото)

Компактний кросовер Chery Tiggo 7 Sport дуже нагадує Range Rover Evoque та Sport. Модель запропонують у бензинових та дизельних версіях.

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В інтернет потрапили фото нового Chery Tiggo 7 Sport. Компактний бюджетний кросовер невдовзі надійде в продажу Китаї за ціною від 100 000 юанів ($14 000) . Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Chery Tiggo 7 Sport має дуже знайомий вигляд, адже нагадує Range Rover Evoque та Sport. Особливо схожою є передня частина з характерною решіткою радіатора та продовгуватими фарами. Заднє скло прикрите чималим спойлером.

Клон Range Rover запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: CarNewsChina

Розміри Chery Tiggo 7 Sport:

довжина – 4545 мм;

ширина – 1898 мм;

висота – 1865 мм;

колісна база – 2672 мм;

маса – 1484-1775 кг.

Салон Chery Tiggo 7 Sport не показали, зате розкрили деякі характеристики моделі. Її запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

Бензиновий варіант оснащений 1,6-літровим турбомотором на 197 к. с. та 290 Нм. Середня витрата пального становить 7 л/100 км.

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Плагін-гібрид Chery Tiggo 7 Sport отримає 1,5-літрову 156-сильну турбочетвірку та електромотор, потужність якого не повідомляють. У комбінованому циклі авто витрачатиме 1,27 л/100 км.

Обидві версії оснащені 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Привід може бути переднім або повним.

До речі, невдовзі на український ринок приїде новий позашляховик від Chery в стилі Land Rover Defender.

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