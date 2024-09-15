Новий кросовер Chery виявився недорогим клоном Range Rover (фото)
Компактний кросовер Chery Tiggo 7 Sport дуже нагадує Range Rover Evoque та Sport. Модель запропонують у бензинових та дизельних версіях.
В інтернет потрапили фото нового Chery Tiggo 7 Sport. Компактний бюджетний кросовер невдовзі надійде в продажу Китаї за ціною від 100 000 юанів ($14 000) . Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер Chery Tiggo 7 Sport має дуже знайомий вигляд, адже нагадує Range Rover Evoque та Sport. Особливо схожою є передня частина з характерною решіткою радіатора та продовгуватими фарами. Заднє скло прикрите чималим спойлером.
Розміри Chery Tiggo 7 Sport:
- довжина – 4545 мм;
- ширина – 1898 мм;
- висота – 1865 мм;
- колісна база – 2672 мм;
- маса – 1484-1775 кг.
Салон Chery Tiggo 7 Sport не показали, зате розкрили деякі характеристики моделі. Її запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.
Бензиновий варіант оснащений 1,6-літровим турбомотором на 197 к. с. та 290 Нм. Середня витрата пального становить 7 л/100 км.Важливо
Плагін-гібрид Chery Tiggo 7 Sport отримає 1,5-літрову 156-сильну турбочетвірку та електромотор, потужність якого не повідомляють. У комбінованому циклі авто витрачатиме 1,27 л/100 км.
Обидві версії оснащені 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Привід може бути переднім або повним.
До речі, невдовзі на український ринок приїде новий позашляховик від Chery в стилі Land Rover Defender.
Також Фокус розповідав про новий кросовер Chery Tiggo 4 Pro.