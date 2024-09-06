Новий кросовер Chery Tiggo 4 Pro розсекретили на офіційних фото
Кросовер Chery Tiggo 4 Pro оновився зовні та отримав повністю новий салон. Модель випустили на ринок із 147-сильним турбомотором.
З’явилися офіційні фото нового Chery Tiggo 4 Pro. Компактний бюджетний кросовер пройшов чергове оновлення. Деталі авто з’явилися на офіційному сайті китайського автовиробника.
Новий Chery Tiggo 4 Pro показали в експортній версії. У такому вигляді модель невдовзі надійде у продаж в Австралії та Мексиці (там вона відома, як Tiggo Cross), а згодом з’явиться і в інших країнах.
Кросовер Chery оновили в дусі старшого брата Tiggo 8 Pro. Він отримав ширшу решітку радіатора, новий передній бампер та вужчі світлодіодні фари. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова, а задні стійки пофарбували в чорний колір, що створює ефект "ширяючого" даху.
Салон Chery Tiggo 4 Pro зазнав ще суттєвіших змін. Усередині замінили кермо та передню панель, встановили два 10,25-дюймових дисплеї та новий блок клімат-контролю.
Новий Chery Tiggo 4 Pro вийде на ринок із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 147 к. с. та роботом з двома зчепленнями. Утім і 113-сильна атмосферна версія цього двигуна залишиться в окремих країнах.
Раніше Фокус розповідав про доступний гібридний кросовер Chery із запасом ходу 1400 км.
Також ми писали про найбільший та найдорожчий кросовер Chery.