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Авто

Новий кросовер Chery Tiggo 4 Pro розсекретили на офіційних фото

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Фото: Chery | Кросоверу Chery Tiggo 4 Pro змінили передню частину

Кросовер Chery Tiggo 4 Pro оновився зовні та отримав повністю новий салон. Модель випустили на ринок із 147-сильним турбомотором.

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З’явилися офіційні фото нового Chery Tiggo 4 Pro. Компактний бюджетний кросовер пройшов чергове оновлення. Деталі авто з’явилися на офіційному сайті китайського автовиробника.

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Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: Chery

Новий Chery Tiggo 4 Pro показали в експортній версії. У такому вигляді модель невдовзі надійде у продаж в Австралії та Мексиці (там вона відома, як Tiggo Cross), а згодом з’явиться і в інших країнах.

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Салон Chery Tiggo 4 Pro повністю новий
Фото: Chery

Кросовер Chery оновили в дусі старшого брата Tiggo 8 Pro. Він отримав ширшу решітку радіатора, новий передній бампер та вужчі світлодіодні фари. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова, а задні стійки пофарбували в чорний колір, що створює ефект "ширяючого" даху.

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Салон Chery Tiggo 4 Pro зазнав ще суттєвіших змін. Усередині замінили кермо та передню панель, встановили два 10,25-дюймових дисплеї та новий блок клімат-контролю.

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Задні стійки пофарбовані в чорний колір
Фото: Chery

Новий Chery Tiggo 4 Pro вийде на ринок із 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 147 к. с. та роботом з двома зчепленнями. Утім і 113-сильна атмосферна версія цього двигуна залишиться в окремих країнах.

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