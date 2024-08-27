Китайський Range Rover: найбільший кросовер Chery показали до прем'єри (фото)
Новий Chery Fulwin T11 — розкішний гібридний кросовер із трьома рядами крісел та багатою комплектацією. Запас ходу автомобіля сягає 1400 км.
В інтернет попали фото Chery Fulwin T11. Великий преміальний кросовер презентують 30 серпня на автошоу в Ченду. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Нова модель стане флагманом у лінійці Chery Fulwin. У її розробці беруть участь спеціалісти Jaguar Land Rover.
У дизайні Chery Fulwin T11 відчувається британський вплив. Солідна зовнішність та велика кількість хрому зробили авто дещо схожим на Range Rover. У нього високий капот, широка решітка радіатора та продовгуваті фари, а стандартні колеса — 20-дюймові. Примітно, що це найбільший кросовер Chery.
Розміри Chery Fulwin T11:
- довжина — 5150 мм;
- ширина — 1995 мм;
- висота — 1800 мм;
- колісна база — 3100 мм.
Салон Chery Fulwin T11 ще не показали, проте відомо, що на передній панелі встановлять великий 33-дюймовий дисплей, а у задніх пасажирів буде окремий 17,3-дюймовий тачскрін.
Кросовер Chery буде шестимісним, причому крісла першого та другого рядів оснастять електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем. Також у салоні встановлять холодильник.
Очікується, що новий Chery Fulwin T11 отримає 610-сильну гібридну установку з 1,5-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів від молодшої моделі Т10. Повнопривідний китайський кросовер зможе проїхати 200 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 1400 км.
До речі, 1400 км може подолати і новий бюджетний кросовер від Chery вартістю $17 500.
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