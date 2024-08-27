Китайський Range Rover: найбільший кросовер Chery показали до прем'єри (фото)

Новий Chery Fulwin T11 — розкішний гібридний кросовер із трьома рядами крісел та багатою комплектацією. Запас ходу автомобіля сягає 1400 км.

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В інтернет попали фото Chery Fulwin T11. Великий преміальний кросовер презентують 30 серпня на автошоу в Ченду. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Нова модель стане флагманом у лінійці Chery Fulwin. У її розробці беруть участь спеціалісти Jaguar Land Rover.

Довжина кросовера перевищує 5 метрів Фото: CarNewsChina

У дизайні Chery Fulwin T11 відчувається британський вплив. Солідна зовнішність та велика кількість хрому зробили авто дещо схожим на Range Rover. У нього високий капот, широка решітка радіатора та продовгуваті фари, а стандартні колеса — 20-дюймові. Примітно, що це найбільший кросовер Chery.

Розміри Chery Fulwin T11:

довжина — 5150 мм;

ширина — 1995 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 3100 мм.

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Салон Chery Fulwin T11 ще не показали, проте відомо, що на передній панелі встановлять великий 33-дюймовий дисплей, а у задніх пасажирів буде окремий 17,3-дюймовий тачскрін.

Авто отримає потужну гібридну установку Фото: CarNewsChina

Кросовер Chery буде шестимісним, причому крісла першого та другого рядів оснастять електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем. Також у салоні встановлять холодильник.

Очікується, що новий Chery Fulwin T11 отримає 610-сильну гібридну установку з 1,5-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів від молодшої моделі Т10. Повнопривідний китайський кросовер зможе проїхати 200 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 1400 км.

До речі, 1400 км може подолати і новий бюджетний кросовер від Chery вартістю $17 500.

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