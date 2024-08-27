Китайский Range Rover: самый большой кроссовер Chery показали до премьеры (фото)
Новый Chery Fulwin T11 — роскошный гибридный кроссовер с тремя рядами кресел и богатой комплектацией. Запас хода автомобиля достигает 1400 км.
В интернет попали фото Chery Fulwin T11 Chery Fulwin T11. Большой премиальный кроссовер презентуют 30 августа на автошоу в Чэнду. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новая модель станет флагманом в линейке Chery Fulwin. В ее разработке принимают участие специалисты Jaguar Land Rover.
В дизайне Chery Fulwin T11 чувствуется британское влияние. Солидная внешность и обилие хрома сделали авто несколько похожим на Range Rover. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и продолговатые фары, а стандартные колеса — 20-дюймовые. Примечательно, что это самый большой кроссовер Chery.
Размеры Chery Fulwin T11:
- длина — 5150 мм;
- ширина — 1995 мм;
- высота — 1800 мм;
- колесная база — 3100 мм.
Салон Chery Fulwin T11 еще не показали, однако известно, что на передней панели установят большой 33-дюймовый дисплей, а у задних пассажиров будет отдельный 17,3-дюймовый тачскрин.
Кроссовер Chery будет шестиместным, причем кресла первого и второго рядов оснастят электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Также в салоне установят холодильник.
Ожидается, что новый Chery Fulwin T11 получит 610-сильную гибридную установку с 1,5-литровой турбочетверкой и парой электромоторов от младшей модели Т10. Полноприводный китайский кроссовер сможет проехать 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 1400 км.
Кстати, 1400 км может преодолеть и новый бюджетный кроссовер от Chery стоимостью $17 500.
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