Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Китайский Range Rover: самый большой кроссовер Chery показали до премьеры (фото)

Chery Fulwin, Chery Fulwin T11, новый Chery Fulwin, кроссовер Chery, кроссовер Chery
Фото: CarNewsChina | Chery Fulwin T11 — премиальный семейный кроссовер

Новый Chery Fulwin T11 — роскошный гибридный кроссовер с тремя рядами кресел и богатой комплектацией. Запас хода автомобиля достигает 1400 км.

Related video

В интернет попали фото Chery Fulwin T11 Chery Fulwin T11. Большой премиальный кроссовер презентуют 30 августа на автошоу в Чэнду. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новая модель станет флагманом в линейке Chery Fulwin. В ее разработке принимают участие специалисты Jaguar Land Rover.

Chery Fulwin T11, новый Chery Fulwin, кроссовер Chery Fullscreen
Длина кроссовера превышает 5 метров
Фото: CarNewsChina

В дизайне Chery Fulwin T11 чувствуется британское влияние. Солидная внешность и обилие хрома сделали авто несколько похожим на Range Rover. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и продолговатые фары, а стандартные колеса — 20-дюймовые. Примечательно, что это самый большой кроссовер Chery.

Размеры Chery Fulwin T11:

  • длина — 5150 мм;
  • ширина — 1995 мм;
  • высота — 1800 мм;
  • колесная база — 3100 мм.
Важно
Китайский электрический клон Land Rover Defender выходит на мировой рынок (фото)
Китайский электрический клон Land Rover Defender выходит на мировой рынок (фото)

Салон Chery Fulwin T11 еще не показали, однако известно, что на передней панели установят большой 33-дюймовый дисплей, а у задних пассажиров будет отдельный 17,3-дюймовый тачскрин.

Chery T11, новый Chery Fulwin, кроссовер Chery Fullscreen
Авто получит мощную гибридную установку
Фото: CarNewsChina

Кроссовер Chery будет шестиместным, причем кресла первого и второго рядов оснастят электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Также в салоне установят холодильник.

Ожидается, что новый Chery Fulwin T11 получит 610-сильную гибридную установку с 1,5-литровой турбочетверкой и парой электромоторов от младшей модели Т10. Полноприводный китайский кроссовер сможет проехать 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 1400 км.

Кстати, 1400 км может преодолеть и новый бюджетный кроссовер от Chery стоимостью $17 500.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился самый мощный и быстрый Range Rover.