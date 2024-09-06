Новый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro рассекретили на официальных фото

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro обновился внешне и получил полностью новый салон. Модель выпустили на рынок со 147-сильным турбомотором.

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Появились официальные фото нового Chery Tiggo 4 Pro. Компактный бюджетный кроссовер прошел очередное обновление. Детали авто появились на официальном сайте китайского автопроизводителя.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Chery

Новый Chery Tiggo 4 Pro показали в экспортной версии. В таком виде модель вскоре поступит в продажу в Австралии и Мексике (там она известна, как Tiggo Cross), а со временем появится и в других странах.

Салон Chery Tiggo 4 Pro полностью новый Фото: Chery

Кроссовер Chery обновили в духе старшего брата Tiggo 8 Pro. Он получил более широкую решетку радиатора, новый передний бампер и более узкие светодиодные фары. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова, а задние стойки покрасили в черный цвет, что создает эффект "парящей" крыши.

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Салон Chery Tiggo 4 Pro претерпел еще более существенные изменения. Внутри заменили руль и переднюю панель, установили два 10,25-дюймовых дисплея и новый блок климат-контроля.

Задние стойки окрашены в черный цвет Фото: Chery

Новый Chery Tiggo 4 Pro выйдет на рынок с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. и роботом с двумя сцеплениями. Впрочем и 113-сильная атмосферная версия этого двигателя останется в отдельных странах.

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