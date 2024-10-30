Понад 1500 сил і 2 с до сотні: Xiaomi презентували екстремальний електрокар (фото)

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra оснащений 1548-сильною установкою та аеродинамічним пакетом. Він здатен розігнатися до сотні за 1,98 с і розвинути 350 км/год.

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Електромобіль Xiaomi SU7 отримав надпотужну спортивну модифікацію Ultra. Її виробництво почнеться в березні 2025 року, але седан вже можна замовити за ціною від 814 900 юанів ($114 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ззаду встановлене антикрило Фото: Xiaomi

Новий Xiaomi SU7 Ultra отримав тримоторну установку на 1548 к. с. та 1770 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 1,98 с, а до 200 км/год – 5,86 с. Максимальна швидкість становить 350 км/год. Спеціальна полегшена версія моделі встановила рекорд кола на автодромі Нюрбургринг серед седанів.

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra отримав доопрацьовану підвіску, а за доплату доступні адаптивні амортизатори. Карбоново-керамічні гальма Akenobo діаметром 430 мм спереду і 410 мм ззаду дозволяють зупинятися зі 100 км/год на відрізку 30,8 м.

Електрокар отримав спортивне кермо Фото: Xiaomi

Акумуляторна батарея ємністю 93,7 кВт∙год забезпечує запас ходу в 630 км. Швидка зарядка потужністю 480 кВт на 80% займає всього 11 хвилин.

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Від стандартного Xiaomi SU7 варіант Ultra відрізняється агресивним обвісом та великим антикрилом. Аеродинаміка забезпечує притискну силу в 265 кг. Також встановлені 21-дюймові диски із шинами розміром 265/35 R21 спереду и 305/30 R21 ззаду.

Салон Xiaomi SU7 Ultra оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Xiaomi

У салоні Xiaomi SU7 Ultra встановлені спортивні крісла та кермо. В оздобленні використані шкіра, алькантара і карбон.

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