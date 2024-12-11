Длина свыше 8 метров и 544 силы: представлен самый большой электрический Porsche (фото)

Новый Porsche 850 Fantom получил 544-сильную установку от электрокроссовера Macan. Он способен развить 90 км/ч и преодолеть до 100 км без подзарядки.

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Электрические Porsche — это не только автомобили, но и суда. Немецкий автопроизводитель показал обновленный скоростной катер 850 Phantom. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Как и предыдущая модель, катер Porsche создан в сотрудничестве с австрийской судостроительной компанией Frauscher. Он достигает 8,67 м в длину и 2,49 м в ширину и отличается обтекаемым дизайном.

Выпустят всего 25 Frauscher x Porsche 850 Fantom Фото: Porsche

Frauscher x Porsche 850 Fantom (именно такое полное название катера) рассчитан на 9 человек. В его салоне чувствуется влияние автомобилей Porsche. В частности, у них позаимствовали руль, а сиденья и цифровой щиток приборов выполнены в похожем стиле. В отделке использовали кожу и дерево.

Кроме того, катер Porsche 850 Fantom получил 12-дюймовый центральный тачскрин и отдельный экран для пассажира. Также установили диодную подсветку и мощную акустическую систему с Bluetooth.

Катер Porsche достигает 8,67 м в длину Фото: Porsche

Донором силовой установки стал электромобиль Porsche Macan. Два мотора суммарно развивают 544 л. с., а емкость батареи составляет 100 кВтч.

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Катер способен разогнаться до 90 км/ч, а на скорости 40 км/ч запас хода составляет 45 км. Если передвигаться медленнее, то он возрастет до 100 км. Батарею можно заряжать постоянным током мощностью до 270 кВт.

Силовая установка от Porsche Macan позволяет развивать 90 км/ч Фото: Porsche

Новый Frauscher x Porsche 850 Fantom покажут в январе на выставке в Дюссельдорфе. Изготовят всего 25 таких катеров стоимостью 572 934 евро.

Кстати, недавно в Украине появился скоростной электромобиль Porsche мощностью более 1000 сил.

Также Фокус рассказывал, что электрический катер создали и Maserati.