Длина свыше 8 метров и 544 силы: представлен самый большой электрический Porsche (фото)
Новый Porsche 850 Fantom получил 544-сильную установку от электрокроссовера Macan. Он способен развить 90 км/ч и преодолеть до 100 км без подзарядки.
Электрические Porsche — это не только автомобили, но и суда. Немецкий автопроизводитель показал обновленный скоростной катер 850 Phantom. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Как и предыдущая модель, катер Porsche создан в сотрудничестве с австрийской судостроительной компанией Frauscher. Он достигает 8,67 м в длину и 2,49 м в ширину и отличается обтекаемым дизайном.
Frauscher x Porsche 850 Fantom (именно такое полное название катера) рассчитан на 9 человек. В его салоне чувствуется влияние автомобилей Porsche. В частности, у них позаимствовали руль, а сиденья и цифровой щиток приборов выполнены в похожем стиле. В отделке использовали кожу и дерево.
Кроме того, катер Porsche 850 Fantom получил 12-дюймовый центральный тачскрин и отдельный экран для пассажира. Также установили диодную подсветку и мощную акустическую систему с Bluetooth.
Донором силовой установки стал электромобиль Porsche Macan. Два мотора суммарно развивают 544 л. с., а емкость батареи составляет 100 кВтч.Важно
Катер способен разогнаться до 90 км/ч, а на скорости 40 км/ч запас хода составляет 45 км. Если передвигаться медленнее, то он возрастет до 100 км. Батарею можно заряжать постоянным током мощностью до 270 кВт.
Новый Frauscher x Porsche 850 Fantom покажут в январе на выставке в Дюссельдорфе. Изготовят всего 25 таких катеров стоимостью 572 934 евро.
Кстати, недавно в Украине появился скоростной электромобиль Porsche мощностью более 1000 сил.
Также Фокус рассказывал, что электрический катер создали и Maserati.