Раритет за $500 000: обнаружен культовый американский спорткар 70-х в новом состоянии (видео)

Изготовлено всего 666 Plymouth Barracuda Hemi 1970 года. Спортивное купе способно разогнаться до сотни за 5,6 с и развить более 240 км/ч.

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В США нашли хорошо сохранившийся Plymouth Barracuda 1970 года. Пробег знаменитого спортивного купе составляет всего 6275 км. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Rocket Restorations.

Этот Plymouth Barracuda в топовой заряженной версии Hemi и в богатой комплектации обнаружили в штате Иллинойс. Все это время у авто был один владелец. Эта капсула времени в хорошем состоянии, хотя никогда не проходила реставрацию.

Пробег авто составляет всего 6275 км Фото: скриншот / YouTube

Малый пробег Plymouth Barracuda Hemi объясняется тем, что изначально этот спорткар использовался исключительно для драгрейсинга, а позже владелец решил сохранить авто и очень мало его эксплуатировал. С 2001 года авто не выезжало на дороги.

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Такое его решение нетрудно объяснить, ведь Plymouth Barracuda Hemi — чрезвычайно ценная коллекционная модель. В 1970 году изготовили всего 666 таких авто и купе в хорошем состоянии стоят 500 000 долларов или даже больше.

Раритетный спорткар хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Этот Plymouth Barracuda оснащен знаменитым 7,0-литровым V8 Hemi на 425 сил. С 4-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 13,1 с. Максимальная скорость превышает 240 км/ч.

Между прочим, недавно на аукционе продали спорткар Porsche 90-х с пробегом всего 450 км.

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