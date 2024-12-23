Схожий на "Жука": на продаж виставили найнезвичніший Mercedes (фото)

Mercedes 170H — дуже рідкісна модель 30-х із обтічним кузовом та двигуном ззаду. Розробив авто знаменитий конструктор Фердинанд Порше.

Related video

У Нідерландах виставили на продаж незвичне авто. Воно нагадує Volkswagen Beetle, проте насправді це рідкісний Mercedes-Benz 170H 1937 року. Про нього розповіли на сайті Car and Classic.

Мало хто знає, що в 30-х роках Mercedes-Benz випустив ціле сімейство задньомоторних авто. Вони випередили час, проте не стали популярними. Зараз це колекційний раритет, тому не дивно, що за Mercedes 170H просять 64 900 євро.

Своїм силуетом авто нагадує Volkswagen Beetle Фото: CarAndClassic

Mercedes 170H – компактне дводверне купе з обтічним дизайном. У нього вигнутий дах, плавні форми кузова та три фари.

Примітно, що Mercedes 170H розробив Фердинанд Порше, який пізніше створив і Volkswagen Beetle. Ось чому два автомобілі дуже схожі.

Нещодавно авто пройшло реставрацію Фото: CarAndClassic

Продумана аеродинаміка стала запорукою непоганих характеристик. Зі скромною 1,7-літровою четвіркою на 38 сил авто здатне розігнатися до 115 км/год.

Важливо

Ексклюзив найвищої проби: на продаж виставили унікальний Mercedes за $55 мільйонів (фото)

Крім того, Mercedes 170H отримав інноваційну незалежну підвіску всіх коліс. Утім, через двигун ззаду його керованість залишала бажати кращого і саме через це авто не купували.

Двигун авто розташовано ззаду Фото: CarAndClassic

Конкретно цей Mercedes 170H нещодавно пройшов реставрацію, після якої автомобіль проїхав усього 1985 км.

До речі, нещодавно на аукціон виставили шестидверний лімузин-кабріолет Mercedes 600.

Також Фокус розповідав про 116-річний Mercedes із величезним 17,3-літровим двигуном.