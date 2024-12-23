Схожий на "Жука": на продаж виставили найнезвичніший Mercedes (фото)
Mercedes 170H — дуже рідкісна модель 30-х із обтічним кузовом та двигуном ззаду. Розробив авто знаменитий конструктор Фердинанд Порше.
У Нідерландах виставили на продаж незвичне авто. Воно нагадує Volkswagen Beetle, проте насправді це рідкісний Mercedes-Benz 170H 1937 року. Про нього розповіли на сайті Car and Classic.
Мало хто знає, що в 30-х роках Mercedes-Benz випустив ціле сімейство задньомоторних авто. Вони випередили час, проте не стали популярними. Зараз це колекційний раритет, тому не дивно, що за Mercedes 170H просять 64 900 євро.
Mercedes 170H – компактне дводверне купе з обтічним дизайном. У нього вигнутий дах, плавні форми кузова та три фари.
Примітно, що Mercedes 170H розробив Фердинанд Порше, який пізніше створив і Volkswagen Beetle. Ось чому два автомобілі дуже схожі.
Продумана аеродинаміка стала запорукою непоганих характеристик. Зі скромною 1,7-літровою четвіркою на 38 сил авто здатне розігнатися до 115 км/год.Важливо
Крім того, Mercedes 170H отримав інноваційну незалежну підвіску всіх коліс. Утім, через двигун ззаду його керованість залишала бажати кращого і саме через це авто не купували.
Конкретно цей Mercedes 170H нещодавно пройшов реставрацію, після якої автомобіль проїхав усього 1985 км.
До речі, нещодавно на аукціон виставили шестидверний лімузин-кабріолет Mercedes 600.
Також Фокус розповідав про 116-річний Mercedes із величезним 17,3-літровим двигуном.