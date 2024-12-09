116-річний монстр: на аукціон виставили спорткар Mercedes із величезним мотором (фото)

Спорткар Mercedes 150 PS Brookland Rennwagen оснащений гігантським 17,3-літровим мотором і здатен розвинути 175 км/год. У 1908-1909 роках він успішно виступав у гірських перегонах.

У США на аукціон RM Sotheby’s виставили Mercedes 150 PS Brookland Rennwagen 1908 року. За старовинне гоночне авто планують отримати від 7 до 9 мільйонів доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Авто перемагало в гірських перегонах Фото: RM Sotheby's

Таких спортивних Mercedes випустили лише три і вони були справжніми монстрами. Авто оснащене гігантським 17,3-літровим мотором на 150 сил, у якому всього чотири циліндри. Назву Brookland авто отримало завдяки тому, що на британському овальному треку в Брукландсі розвинуло 175 км/год. На той час більшість літаків були повільнішими.

Вінтажне авто чудово збереглося Фото: RM Sotheby's

Конкретно на цьому Mercedes 150 PS Отто Зальцер у 1908 та 1909 роках вигравав гірські перегони в австрійському Семмерінгу. Крім того, Каміль Женацці посів на ньому третє місце в престижному змаганні Champion du Monde в Бельгії.

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Пізніше авто продали в Австралію, де воно брало участь у перегонах в 1911 році. Після завершення кар’єри Mercedes Brookland зберігався у приватних колекціях, а в 50-х роках він переїхав до США.

Гігантська 17,3-літрова четвірка розвиває 150 сил Фото: RM Sotheby's

Із 1964 року спорткар Mercedes 150 PS експонували в авто музеї на треку в Індіанаполісі. Зараз він розпродає частину колекції, причому серед лотів є й ексклюзивніший болід Mercedes за $55 мільйонів.

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