116-летний монстр: на аукцион выставили спорткар Mercedes с огромным мотором (фото)
Спорткар Mercedes 150 PS Brookland Rennwagen оснащен гигантским 17,3-литровым мотором и способен развить 175 км/ч. В 1908-1909 годах он успешно выступал в горных гонках.
В США на аукцион RM Sotheby's выставили Mercedes 150 PS Brookland Rennwagen 1908 года. За старинное гоночное авто планируют получить от 7 до 9 миллионов долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.
Таких спортивных Mercedes выпустили всего три и они были настоящими монстрами. Авто оснащено гигантским 17,3-литровым мотором на 150 сил, в котором всего четыре цилиндра. Название Brookland авто получило благодаря тому, что на британском овальном треке в Брукландсе развило 175 км/ч. В то время большинство самолетов были медленнее.
Именно на этом Mercedes 150 PS Отто Зальцер в 1908 и 1909 годах выигрывал горные гонки в австрийском Семмеринге. Кроме того, Камиль Женацци занял на нем третье место в престижном соревновании Champion du Monde в Бельгии.
Позже авто продали в Австралию, где оно участвовало в гонках в 1911 году. После завершения карьеры Mercedes Brookland хранился в частных коллекциях, а в 50-х годах он переехал в США.
С 1964 года спорткар Mercedes 150 PS экспонировался в авто музее на треке в Индианаполисе. Сейчас он распродает часть коллекции, причем среди лотов есть и более эксклюзивный болид Mercedes за $55 миллионов.
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