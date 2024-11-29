На аукцион выставили необычный 123-летний спорткар Skoda в авиационном стиле (фото)

Спортивный Laurin & Klement Type S2 создан в единственном экземпляре и успешно выступал в гонках. Автомобиль отличается большим килем сзади и двигателем необычной конструкции.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили Laurin & Klement Type S2 Sportswagen 1911 года. Оригинальный винтажный спорткар оценили в 100-150 тысяч долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Марка Laurin & Klement, основанная в 1895 году, сейчас известна, как Skoda (она сменила название в 1925 году). По сути, это один из первых спорткаров Skoda.

Сзади установлен большой поворотный киль Фото: RM Sotheby's

Laurin & Klement Type S2 Sportswagen создали по заказу австрийского барона Лео Хаана из города Грац. Он участвовал в гонках и увлекался аэропланами, поэтому решил позаимствовать из авиации некоторые решения для своего гоночного авто.

Двухместный кабриолет получил обтекаемые крылья, а также своеобразное хвостовое оперение — киль, который поворачивался вместе с передними колесами. Это был прообраз современной активной аэродинамики.

123-рычное авто неплохо сохранилось Фото: RM Sotheby's

Конструкция 1,8-литрового 14-сильного двигателя также необычна. Он двухцилиндровый и четырехтактный, а радиатор расположен за мотором. Максимальная скорость составляет 60 км/ч.

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На этом авто в 1911 году Лео Хаан занял второе место в горных гонках в чешской Опаве. Барон владел спорткаром до 1924 года, а затем продал его коллекционеру Гунтеру Хегеру из Вены. Тот владел машиной в течение 40 лет, а затем продал ее автомузею Индианаполиса.

Авто оснащено двухцилиндровым 14-сильным мотором Фото: RM Sotheby's

Laurin & Klement Type S2 Sportswagen почти полностью оригинальный — его лишь раз перекрасили. 123-летнее авто довольно неплохо сохранилось.

Между прочим, на аукцион выставили еще ряд авто из экспозиции музея в Индианаполисе. Самым дорогим из них является уникальный болид Mercedes 1954 года за 55 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что музей продает прославленный гоночный Ferrari 1964 года за $26,5 миллиона.