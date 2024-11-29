На аукціон виставили незвичний 123-річний спорткар Skoda в авіаційному стилі (фото)

Спортивний Laurin & Klement Type S2 створено в єдиному екземплярі й він успішно виступав у перегонах. Автомобіль вирізняється великим кілем ззаду та двигуном незвичної конструкції.

У США на аукціон RM Sotheby’s виставили Laurin & Klement Type S2 Sportswagen 1911 року. Оригінальний вінтажний спорткар оцінили в 100-150 тисяч доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Марка Laurin & Klement, заснована в 1895 році, зараз відома, як Skoda (вона змінила назву в 1925 році). По суті, це один із перших спорткарів Skoda.

Ззаду встановлено великий поворотний кіль Фото: RM Sotheby's

Laurin & Klement Type S2 Sportswagen створили на замовлення австрійського барона Лео Хаана із міста Грац. Він брав участь у перегонах і захоплювався аеропланами, тому вирішив запозичити із авіації деяк рішення для свого гоночного авто.

Двомісний кабріолет отримав обтічні крила, а також своєрідне хвостове оперення – кіль, який повертався разом із передніми колесами. Це був прообраз сучасної активної аеродинаміки.

123-рычне авто непогано збереглося Фото: RM Sotheby's

Конструкція 1,8-літрового 14-сильного двигуна також незвична. Він двоциліндровий і чотиритактний, а радіатор розташований за мотором. Максимальна швидкість становить 60 км/год.

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На цьому авто в 1911 році Лео Хаан посів друге місце в гірських перегонах у чеській Опаві. Барон володів спорткаром до 1924 року, а потім продав його колекціонеру Гунтеру Хегеру з Відня. Той володів машиною упродовж 40 років, а потім продав її автомузею Індіанаполіса.

Авто оснащене двоцилындровим 14-сильним мотором Фото: RM Sotheby's

Laurin & Klement Type S2 Sportswagen майже повністю оригінальний – його лише раз перефарбували. 123-річне авто досить непогано збереглося.

Між іншим, на аукціон виставили ще низку авто з експозиції музею в Індіанаполісі. Найдорожчим із них є унікальний болід Mercedes 1954 року за 55 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що музей продає уславлений гоночний Ferrari 1964 року за $26,5 мільйона.