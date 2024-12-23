Похож на "Жука": на продажу выставили самый необычный Mercedes (фото)

Mercedes 170H — очень редкая модель 30-х с обтекаемым кузовом и двигателем сзади. Разработал авто знаменитый конструктор Фердинанд Порше.

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В Нидерландах выставили на продажу необычное авто. Оно напоминает Volkswagen Beetle, однако на самом деле это редкий Mercedes-Benz 170H 1937 года. О нем рассказали на сайте Car and Classic.

Мало кто знает, что в 30-х годах Mercedes-Benz выпустил целое семейство заднемоторных авто. Они опередили время, однако не стали популярными. Сейчас это коллекционный раритет, поэтому неудивительно, что за Mercedes 170H просят 64 900 евро.

Своим силуэтом авто напоминает Volkswagen Beetle Фото: CarAndClassic

Mercedes 170H — компактное двухдверное купе с обтекаемым дизайном. У него изогнутая крыша, плавные формы кузова и три фары.

Примечательно, что Mercedes 170H разработал Фердинанд Порше, который позже создал и Volkswagen Beetle. Вот почему два автомобиля очень похожи.

Недавно авто прошло реставрацию Фото: CarAndClassic

Продуманная аэродинамика стала залогом неплохих характеристик. Со скромной 1,7-литровой четверкой на 38 сил авто способно разогнаться до 115 км/ч.

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Кроме того, Mercedes 170H получил инновационную независимую подвеску всех колес. Впрочем, из-за двигателя сзади его управляемость оставляла желать лучшего и именно поэтому авто не покупали.

Двигатель авто расположен сзади Фото: CarAndClassic

Конкретно этот Mercedes 170H недавно прошел реставрацию, после которой автомобиль проехал всего 1985 км.

Кстати, недавно на аукцион выставили шестидверный лимузин-кабриолет Mercedes 600.

Также Фокус рассказывал о 116-летнем Mercedes с огромным 17,3-литровым двигателем.