Похож на "Жука": на продажу выставили самый необычный Mercedes (фото)
Mercedes 170H — очень редкая модель 30-х с обтекаемым кузовом и двигателем сзади. Разработал авто знаменитый конструктор Фердинанд Порше.
В Нидерландах выставили на продажу необычное авто. Оно напоминает Volkswagen Beetle, однако на самом деле это редкий Mercedes-Benz 170H 1937 года. О нем рассказали на сайте Car and Classic.
Мало кто знает, что в 30-х годах Mercedes-Benz выпустил целое семейство заднемоторных авто. Они опередили время, однако не стали популярными. Сейчас это коллекционный раритет, поэтому неудивительно, что за Mercedes 170H просят 64 900 евро.
Mercedes 170H — компактное двухдверное купе с обтекаемым дизайном. У него изогнутая крыша, плавные формы кузова и три фары.
Примечательно, что Mercedes 170H разработал Фердинанд Порше, который позже создал и Volkswagen Beetle. Вот почему два автомобиля очень похожи.
Продуманная аэродинамика стала залогом неплохих характеристик. Со скромной 1,7-литровой четверкой на 38 сил авто способно разогнаться до 115 км/ч.Важно
Кроме того, Mercedes 170H получил инновационную независимую подвеску всех колес. Впрочем, из-за двигателя сзади его управляемость оставляла желать лучшего и именно поэтому авто не покупали.
Конкретно этот Mercedes 170H недавно прошел реставрацию, после которой автомобиль проехал всего 1985 км.
Кстати, недавно на аукцион выставили шестидверный лимузин-кабриолет Mercedes 600.
Также Фокус рассказывал о 116-летнем Mercedes с огромным 17,3-литровым двигателем.