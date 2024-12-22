На продажу выставили раритетный шестидверный лимузин-кабриолет Mercedes 600 (фото)

Шестидверный лимузин Mercedes 600 Pullman Landaulet достигает 6,3 м в длину и имеет откидную крышу. Он был самым роскошным и самым дорогим авто своего времени.

Related video

В Париже на аукцион RM Sotheby's выставили очень редкий и необычный Mercedes-Benz 600 1974 года. За авто планируют получить от 1,3 до 1,6 миллиона евро. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Лимузин достигает 6,3 м в длину Фото: RM Sotheby's

Mercedes 600 первого поколения (кузов W100) — настоящий коллекционный раритет. Он был самым роскошным и дорогим авто своего времени. Всего за 18 лет (1963-1981) было изготовлено всего 2677 этих лимузинов и среди их владельцев преобладали знаменитости.

В частности, на Mercedes 600 W100 ездили Леонид Брежнев, Иосиф Броз Тито, Мао Цзэдун, Николае Чаушеску, Саддам Хусейн, Сильвио Берлускони.

Шестидверное авто оснащено 250-сильным инжекторным V8 Фото: RM Sotheby's

Кроме того, такое авто было у Элвиса Пресли, Джона Леннона, Элизабет Тейлор, Дэвида Боуи, Джека Николсона, Хью Хефнера и Джереми Кларксона.

Важно

Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов (фото)

Конкретно этот Mercedes 600 был заказан правительством Гвинеи-Бисау и стал парадным авто. Примечательно, что это не стандартная модель, а удлиненный (6,3 м) шестидверный лимузин со складной мягкой крышей над задними сиденьями.

Салон отделали кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Такая версия называлась Pullman Landaulet и была выпущена лимитированным тиражом из 26 авто. В 2010 году авто вернулось в Германию и новый владелец потратил 280 000 евро на его реставрацию.

Mercedes 600 Pullman Landaulet имеет красный кожаный салон, а его комплектация включает кондиционер, радио, мини-бар, усилитель руля, сервоприводы сидений, дверей и крышки багажника.

Крыша авто складывается над задними сиденьями Фото: RM Sotheby's

Под капотом установлен 6,3-литровый инжекторный V8 мощностью 250 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни занимает 9,7 с, а максимальная скорость составляет 208 км/ч.

Кстати, недавно на аукцион выставили бронированный лимузин Билла Клинтона.

Также Фокус рассказывал, что Mercedes Эрлинга Холанда продают за 1,5 млн евро.