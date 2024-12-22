Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На продажу выставили раритетный шестидверный лимузин-кабриолет Mercedes 600 (фото)

Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600, Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman Landaulet
Фото: RM Sotheby's | Mercedes 600 Pullman — самое роскошное авто 60-х и 70-х

Шестидверный лимузин Mercedes 600 Pullman Landaulet достигает 6,3 м в длину и имеет откидную крышу. Он был самым роскошным и самым дорогим авто своего времени.

Related video

В Париже на аукцион RM Sotheby's выставили очень редкий и необычный Mercedes-Benz 600 1974 года. За авто планируют получить от 1,3 до 1,6 миллиона евро. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Mercedes 600, Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600 Pullman Landaulet Fullscreen
Лимузин достигает 6,3 м в длину
Фото: RM Sotheby's

Mercedes 600 первого поколения (кузов W100) — настоящий коллекционный раритет. Он был самым роскошным и дорогим авто своего времени. Всего за 18 лет (1963-1981) было изготовлено всего 2677 этих лимузинов и среди их владельцев преобладали знаменитости.

В частности, на Mercedes 600 W100 ездили Леонид Брежнев, Иосиф Броз Тито, Мао Цзэдун, Николае Чаушеску, Саддам Хусейн, Сильвио Берлускони.

Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600 Pullman Landaulet Fullscreen
Шестидверное авто оснащено 250-сильным инжекторным V8
Фото: RM Sotheby's

Кроме того, такое авто было у Элвиса Пресли, Джона Леннона, Элизабет Тейлор, Дэвида Боуи, Джека Николсона, Хью Хефнера и Джереми Кларксона.

Важно
Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов (фото)
Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов (фото)

Конкретно этот Mercedes 600 был заказан правительством Гвинеи-Бисау и стал парадным авто. Примечательно, что это не стандартная модель, а удлиненный (6,3 м) шестидверный лимузин со складной мягкой крышей над задними сиденьями.

Mercedes 600, Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600 Pullman Landaulet Fullscreen
Салон отделали кожей и деревом
Фото: RM Sotheby's

Такая версия называлась Pullman Landaulet и была выпущена лимитированным тиражом из 26 авто. В 2010 году авто вернулось в Германию и новый владелец потратил 280 000 евро на его реставрацию.

Mercedes 600 Pullman Landaulet имеет красный кожаный салон, а его комплектация включает кондиционер, радио, мини-бар, усилитель руля, сервоприводы сидений, дверей и крышки багажника.

Mercedes 600, Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600 Pullman Landaulet Fullscreen
Крыша авто складывается над задними сиденьями
Фото: RM Sotheby's

Под капотом установлен 6,3-литровый инжекторный V8 мощностью 250 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни занимает 9,7 с, а максимальная скорость составляет 208 км/ч.

Кстати, недавно на аукцион выставили бронированный лимузин Билла Клинтона.

Также Фокус рассказывал, что Mercedes Эрлинга Холанда продают за 1,5 млн евро.