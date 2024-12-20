Кроссовер Эрлинга Холанда выставили на продажу за 1,5 миллиона евро (фото)

Mercedes-AMG GLS63 Эрлинга Холанда оснащен 612-сильным V8 твин-турбо. Большой 2,6-тонный кроссовер способен разогнаться до сотни за 4,2 с.

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В Германии выставили на продажу подержанный кроссовер Mercedes GLS 2021 года. За него просят 1,5 миллиона евро, ведь его владельцем был звездный футболист Эрлинг Холанд. Объявление о продаже появилось на сайте Autoscout24.

Эрлинг Холанд решил купить Mercedes GLS в 2021 году, когда выступал за дортмундскую "Боруссию". Выбор пал на топовый заряженный Mercedes-AMG GLS63 стоимостью примерно 200 000 евро.

Эрлинг Холанд приобрел Mercedes, когда выступал за дортмундскую "Боруссию" Фото: ФК Боруссия Дортмунд

Авто Эрлинга Холанда окрашено в белый цвет, а его салон отделан кожей и карбоном. Под капотом установлен 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 612 л.с., который позволяет 2,6-тонному авто разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с и развивать 280 км/ч.

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Mercedes Эрлинга Холанда хорошо сохранился, ведь проехал всего 17 707 км. В апреле этого года авто прошло техосмотр.

Кроссовер оснащен 612-сильным V8 твин-турбо Фото: AutoScout24 Салон отделан кожей и карбоном Фото: AutoScout24

Стоит отметить, что звездный нападающий уже собрал коллекцию авто. В его гараже стоят Rolls Royce Cullinan, Range Rover Sport First Edition и Mercedes-AMG GLE 63 S, а самым дорогим является эксклюзивный суперкар Mercedes-AMG One за 2,5 миллиона евро.

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