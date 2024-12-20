Кросовер Ерлінга Голанда виставили на продаж за 1,5 мільйона євро (фото)

Mercedes-AMG GLS63 Ерлінга Голанда оснащений 612-сильним V8 твін-турбо. Великий 2,6-тонний кросовер здатен розігнатися до сотні за 4,2 с.

Related video

У Німеччині виставили на продаж вживаний кросовер Mercedes GLS 2021 року. За нього просять 1,5 мільйона євро, адже його власником був зірковий футболіст Ерлінг Голанд. Оголошення про продаж з’явилося на сайті Autoscout24.

Ерлінг Голанд вирішив купити Mercedes GLS в 2021 році, коли виступав за дортмундську "Боруссію". Вибір пав на топовий заряджений Mercedes-AMG GLS63 вартістю приблизно 200 000 євро.

Ерлінг Голанд придбав Mercedes, коли виступав за дортмундську "Боруссію" Фото: ФК Боруссія Дортмунд

Авто Ерлінга Голанда пофарбоване в білий колір, а його салон оздоблений шкірою та карбоном. Під капотом встановлено 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 612 к. с., який дозволяє 2,6-тонному авто розганятися до 100 км/год за 4,2 с і розвивати 280 км/год.

Важливо

Присвячено зірці "Формули-1": дебютував найпотужніший і найшвидший Mercedes G-Class (фото)

Mercedes Ерлінга Голанда добре зберігся, адже проїхав усього 17 707 км. У квітні цього року авто пройшло техогляд.

Кросовер оснащений 612-сильним V8 твін-турбо Фото: AutoScout24 Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: AutoScout24

Варто відзначити, що зірковий нападник уже зібрав колекцію авто. У його гаражі стоять Rolls Royce Cullinan, Range Rover Sport First Edition та Mercedes-AMG GLE 63 S, а найдорожчим є ексклюзивний суперкар Mercedes-AMG One за 2,5 мільйона євро.

До речі, нещодавно на аукціон виставили броньований лімузин Білла Клінтона.

Також Фокус розповідав про унікальний універсал Mercedes S-Class.