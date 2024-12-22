Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

На продаж виставили раритетний шестидверний лімузин-кабріолет Mercedes 600 (фото)

Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600, Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman Landaulet
Фото: RM Sotheby's | Mercedes 600 Pullman — найрозкішніше авто 60-х і 70-х

Шестидверний лімузин Mercedes 600 Pullman Landaulet сягає 6,3 м завдовжки та має відкидний дах. Він був найрозкішнішим та найдорожчим авто свого часу.

Related video

У Парижі на аукціон RM Sotheby’s виставили дуже рідкісний і незвичний Mercedes-Benz 600 1974 року. За авто планують отримати від 1,3 до 1,6 мільйона євро. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Mercedes 600, Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600 Pullman Landaulet Fullscreen
Лімузин сягає 6,3 м завдовжки
Фото: RM Sotheby's

Mercedes 600 першого покоління (кузов W100) – справжній колекційний раритет. Він був найрозкішнішим і найдорожчим авто свого часу. Усього за 18 років (1963-1981) було виготовлено лише 2677 цих лімузинів і серед їх власників переважали знаменитості.

Зокрема, на Mercedes 600 W100 їздили Леонід Брежнєв, Йосип Броз Тіто, Мао Цзедун, Ніколає Чаушеску, Саддам Хусейн, Сільвіо Берлусконі.

Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600 Pullman Landaulet Fullscreen
Шестидверне авто оснащене 250-сильним інжекторним V8
Фото: RM Sotheby's

Крім того, таке авто було в Елвіса Преслі, Джона Леннона, Елізабет Тейлор, Девіда Бові, Джека Ніколсона, Г'ю Гефнера і Джеремі Кларксона.

Важливо
Ексклюзив найвищої проби: на продаж виставили унікальний Mercedes за $55 мільйонів (фото)
Ексклюзив найвищої проби: на продаж виставили унікальний Mercedes за $55 мільйонів (фото)

Конкретно цей Mercedes 600 був замовлений урядом Гвінеї-Бісау і став парадним авто. Примітно, що це не стандартна модель, а подовжений (6,3 м) шестидверний лімузин зі складним м’яким дахом над задніми сидіннями.

Mercedes 600, Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600 Pullman Landaulet Fullscreen
Салон оздобили шкірою і деревом
Фото: RM Sotheby's

Така версія називалася Pullman Landaulet і була випущена лімітованим накладом із 26 авто. У 2010 році авто повернулося до Німеччини і новий власник витратив 280 000 євро на його реставрацію.

Mercedes 600 Pullman Landaulet має червоний шкіряний салон, а його комплектація включає кондиціонер, радіо, мінібар, підсилювач керма, сервоприводи сидінь, дверей та кришки багажника.

Mercedes 600, Mercedes 600 W100, Mercedes 600 Pullman, Mercedes 600 Pullman Landaulet Fullscreen
Дах авто складається над задніми сидіннями
Фото: RM Sotheby's

Під капотом встановлено 6,3-літровий інжекторний V8 потужністю 250 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 9,7 с, а максимальна швидкість становить 208 км/год.

До речі, нещодавно на аукціон виставили броньований лімузин Білла Клінтона.

Також Фокус розповідав, що Mercedes Ерлінга Голанда продають за 1,5 млн євро.