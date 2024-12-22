На продаж виставили раритетний шестидверний лімузин-кабріолет Mercedes 600 (фото)

Шестидверний лімузин Mercedes 600 Pullman Landaulet сягає 6,3 м завдовжки та має відкидний дах. Він був найрозкішнішим та найдорожчим авто свого часу.

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У Парижі на аукціон RM Sotheby’s виставили дуже рідкісний і незвичний Mercedes-Benz 600 1974 року. За авто планують отримати від 1,3 до 1,6 мільйона євро. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Лімузин сягає 6,3 м завдовжки Фото: RM Sotheby's

Mercedes 600 першого покоління (кузов W100) – справжній колекційний раритет. Він був найрозкішнішим і найдорожчим авто свого часу. Усього за 18 років (1963-1981) було виготовлено лише 2677 цих лімузинів і серед їх власників переважали знаменитості.

Зокрема, на Mercedes 600 W100 їздили Леонід Брежнєв, Йосип Броз Тіто, Мао Цзедун, Ніколає Чаушеску, Саддам Хусейн, Сільвіо Берлусконі.

Шестидверне авто оснащене 250-сильним інжекторним V8 Фото: RM Sotheby's

Крім того, таке авто було в Елвіса Преслі, Джона Леннона, Елізабет Тейлор, Девіда Бові, Джека Ніколсона, Г'ю Гефнера і Джеремі Кларксона.

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Конкретно цей Mercedes 600 був замовлений урядом Гвінеї-Бісау і став парадним авто. Примітно, що це не стандартна модель, а подовжений (6,3 м) шестидверний лімузин зі складним м’яким дахом над задніми сидіннями.

Салон оздобили шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

Така версія називалася Pullman Landaulet і була випущена лімітованим накладом із 26 авто. У 2010 році авто повернулося до Німеччини і новий власник витратив 280 000 євро на його реставрацію.

Mercedes 600 Pullman Landaulet має червоний шкіряний салон, а його комплектація включає кондиціонер, радіо, мінібар, підсилювач керма, сервоприводи сидінь, дверей та кришки багажника.

Дах авто складається над задніми сидіннями Фото: RM Sotheby's

Під капотом встановлено 6,3-літровий інжекторний V8 потужністю 250 к. с. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до сотні займає 9,7 с, а максимальна швидкість становить 208 км/год.

До речі, нещодавно на аукціон виставили броньований лімузин Білла Клінтона.

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