Воплощение шика: Mercedes-Benz празднует юбилей своей самой роскошной модели (фото)

Первый Mercedes-Benz 600 был одним из самых инновационных и дорогих автомобилей своего времени. Роскошную модель покупали главы государств и звезды шоу-бизнеса.

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В этом году выполняется 60 лет самому первому Mercedes-Benz 600. Немецкий автопроизводитель решил с размахом отметить юбилей легендарной представительской модели. Ей посвящены экспозиции в музее Mercedes в Штутгарте, в шоуруме бренда в Мюнхене, а также на выставке Techno Classica в Эссене. Об этом сообщает официальный сайт марки.

Презентация Mercedes-Benz 600 состоялась в 1963 году Фото: Mercedes-Benz

Для немецкого бренда Mercedes-Benz 600 W100 – действительно знаковая модель. Она стала воплощением роскоши и символом своей эпохи, а также смогла бросить вызов Rolls-Royce и Bentley.

Mercedes 600 стоил как два стандартных S-Class тех лет Фото: Mercedes-Benz

Mercedes 600 W100 презентовали в 1963 году и он стал флагманом марки. Его строгий дизайн разработал известный стилист Поль Брак, также разработавший родстер Mercedes SL Pagoda (его 60-летие также отмечают в нынешнем году).

Даже короткая версия модели была шестиместной Фото: Mercedes-Benz

Модель предлагали как стандартный шестиместный седан с колесной базой 3200 мм и удлиненный лимузин Pullman (колесная база – 3900 мм). Лимузин, кстати, можно было выбрать в шестидверной версии, а для Папы Римского Павла VI создали ландоле со сдвижной крышей над задними сиденьями.

Ландоле Mercedes 600 с откидной крышей Фото: Mercedes-Benz

В отделке салона использовали дорогие ткань, кожу и дерево. Оснащение включало кондиционер, усилитель руля, люк, сервоприводы сидений, дверей и крышки багажника. Под заказ могли установить телевизор, холодильник и телефон. Для 60-х это была вершина технического прогресса, поэтому неудивительно, что даже стандартная версия 600-го стоила как два базовых Mercedes S-Class.

Салон отделан дорогой тканью, кожей и деревом Фото: Mercedes-Benz

Под капотом установили 6,3-литровый инжекторный V8 на 250 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП "шестисотый" Mercedes разгонялся до 100 км/ч за 9,7 с и развивал 208 км/ч. За комфорт езды отвечали гидропневматическая подвеска и регулируемые амортизаторы.

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Mercedes 600 W100 выпускали до 1981 года и за 18 лет собрали вручную 2677 машин и большинство их владельцев были знаменитостями Такое авто было у Леонида Брежнева, Мао Цзедуна, Йосифа Броз Тито, Николае Чаушеску, Саддама Хусейна и Сильвио Берлускони.

За доплату авто оснащали телевизором, холодильником и телефоном Фото: Mercedes-Benz

Представители богемы также любили это авто – "шестисотый" Mercedes купили Элвис Пресли, Джек Николсон, Элизабет Тейлор, Джон Леннон, Хью Хефнер и Дэвид Боуи. Модель действительно стала культовой и неудивительно, что теперь топовые версии Mercedes S-Class носят обозначение 600.

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