Втілення шику: Mercedes-Benz святкує ювілей своєї найрозкішнішої моделі (фото)

Перший Mercedes-Benz 600 був одним з найбільш інноваційних та найдорожчих автомобілів свого часу. Розкішну модель купували глави держав та зірки шоу-бізнесу.

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Цього року виконується 60 років найпершому Mercedes-Benz 600. Німецький автовиробник вирішив із розмахом відзначити ювілей легендарної представницької моделі. Їй присвячені експозиції у музеї Mercedes у Штутгарті, у шоурумі бренду у Мюнхені, а також на виставці Techno Classica в Ессені. Про це повідомляє офіційний веб-сайт марки.

Презентація Mercedes-Benz 600 відбулася у 1963 році Фото: Mercedes-Benz

Для німецького бренду Mercedes-Benz 600 W100 – справді знакова модель. Вона стала втіленням розкоші та символом своєї епохи, а також змогла кинути виклик Rolls-Royce та Bentley.

Mercedes 600 коштував як два стандартні S-Class тих років Фото: Mercedes-Benz

Mercedes 600 W100 презентували у 1963 році і він став флагманом марки. Його строгий дизайн розробив відомий стиліст Поль Брак, який також створив родстер Mercedes SL Pagoda ( його 60-річчя також відзначають цього року).

Навіть коротка версія моделі була шестимісною Фото: Mercedes-Benz

Модель пропонували як стандартний шестимісний седан з колісною базою 3200 мм та подовжений лімузин Pullman (колісна база – 3900 мм). Лімузин, до речі, можна було вибрати у шестидверній версії, а для Папи Римського Павла VI створили ландоле зі зсувним дахом над задніми сидіннями.

Ландоле Mercedes 600 з відкидним дахом Фото: Mercedes-Benz

В обробці салону використовували дорогі тканину, шкіру та дерево. Оснащення включало кондиціонер, підсилювач керма, люк, сервоприводи сидінь, дверей та кришки багажника. На замовлення могли встановити телевізор, холодильник та телефон. Для 60-х це була вершина технічного прогресу, тому не дивно, що навіть стандартна версія 600-го коштувала як два базові Mercedes S-Class.

Салон оздоблений дорогою тканиною, шкірою та деревом. Фото: Mercedes-Benz

Під капотом встановили 6,3-літровий інжекторний V8 на 250 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП "шестисотий" Mercedes розганявся до 100 км/год за 9,7 с і розвивав 208 км/год. За комфорт їзди відповідали гідропневматична підвіска та регульовані амортизатори.

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Mercedes 600 W100 випускали до 1981 року і за 18 років зібрали вручну лише 2677 машин. Більшість їх власників були знаменитостями. Таке авто було у Леоніда Брежнєва, Мао Цзедуна, Йосифа Броз Тіто, Ніколає Чаушеску, Саддама Хусейна та Сільвіо Берлусконі.

За доплату авто оснащували телевізором, холодильником та телефоном Фото: Mercedes-Benz

Представники богеми також любили це авто — "шестисотий" Mercedes купили Елвіс Преслі, Джек Ніколсон, Елізабет Тейлор, Джон Леннон, Х'ю Хефнер і Девід Боуї. Модель дійсно стала культовою і не дивно, що тепер топові версії Mercedes S-Class мають позначення 600.

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