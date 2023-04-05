Mercedes – у пошані: ЗМІ показали, на яких авто їздить митрополит УПЦ Павло (фото, відео)

Найчастіше митрополит УПЦ Павло користується автомобілями марки Mercedes-Benz. Його неодноразово бачили у розкішних авто німецького бренду різних моделей та років випуску.

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Митрополита Української православної церкви Павла (Петра Лебедя) неодноразово бачили у дорогих авто преміум-класу. Як правило, це преміальні та недешеві Mercedes-Benz. Про це пише "Обозреватель".

Mercedes S500 новим коштував щонайменше 150 000 євро Фото: Радіо Свобода

Митрополит Павло часом досить бурхливо реагував на питання щодо походження його авто, а 2012 року навіть накинувся на журналістку. За митрополитом навіть закріпилося прізвисько "Паша Мерседес".

Використання Mercedes Павло Лебідь пояснював не потягом до розкоші, а необхідністю – доводив це тим, що йому понад 50 років, він має діабет і хворі суглоби.

Митрополит Павло та Mercedes S-Class W221 Фото: Аргумент

"Їздимо? Так, ми їздимо на машинах. У мене є Mercedes. Це не розкіш, а засіб пересування. Якби випустили хорошу нашу машину, я б їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого", — заявив митрополит Павло.

Раніше він використовував Mercedes S-Class у кузові W221 – такі седани випускали з 2005 до 2013 року. Свій Mercedes Павло Лебідь отримав у подарунок на 50-річчя 2021 року.

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Крім того, митрополит УПЦ зізнався, що володіє ще й старим Mercedes 1998 року (модель він не уточнив). Найчастіше цей автомобіль використовується учнями духовних шкіл як весільну машину.

Які авто використовує митрополит УПЦ Павло

Mercedes-Benz S500 4Matic

Mercedes-Benz S-Class W222 Фото: Mercedes-Benz

Найчастіше митрополита бачили у Mercedes S-Class W222. Це модель S500 4Matic попереднього покоління – новим такий автомобіль коштував близько 150 000 євро. Водія саме цього авто намагалися оштрафувати поліцейські за порушення правил дорожнього руху.

Салон Mercedes S500 за замовчуванням обшивають шкірою та деревом, а оснащення включає роздільний клімат-контроль, набір електроприводів та пневмопідвіску. Під капотом встановлений 4,7-літровий V8 твін-турбо на 455 к. с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,8 с та розвивати 250 км/год.

Mercedes S-Class Павла Лебедя неодноразово бачили біля Києво-Печерської Лаври

Mercedes-Benz GL350 Bluetec

Кросовер Mercedes-Benz GL Фото: Mercedes-Benz

Преміальний кросовер Mercedes GL потрапив до об'єктивів камер, коли митрополита Павла затримали на кордоні з Молдовою. Йому намагалися вивезти контрабандою церковні цінності. Сам митрополит стверджував, що ікони не мають жодної історичної чи культурної цінності.

Павла Лебедя на Mercedes GL затримали на кордоні з Молдовою

Семимісний кросовер Mercedes GL другого покоління випускали з 2013 до 2019 року. Його семимісний салон оздоблений шкірою, а за доплату запропоновано пневмопідвіску. Автомобіль оснащений 3,0-літровим 258-сильним турбодизелем і розвиває 222 км/год, але при цьому витрачає лише 8,2 л/100 км у міському циклі.

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Mercedes-Benz V220 CDI

Mercedes-Benz V-Class – сімейство мінівенів преміум-класу. Нинішнє покоління моделі випускається з 2014 року та доступне у кількох модифікаціях та варіантах по довжині.

Преміальний мінівен Mercedes-Benz V220 CDI Фото: Mercedes-Benz

Комплектація Mercedes V-Class може бути досить багатою. У салоні можуть встановити широкі шкіряні крісла з електроприводом та підставками для ніг, телевізор з діагоналлю до 40 дюймів, знімні планшети та холодильник. Мінівен оснащений 2,1-літровим турбодизелем потужністю 163 к. с. і доступний з 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що під час обшуку в будинку митрополита Павла знайшли статуетку у вигляді золотої риби та герби РФ.

Також ми писали, що на продаж виставлений найшвидший Mercedes в історії. Він розвиває понад 400 км/год.