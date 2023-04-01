Золота риба та герби РФ: що знайшла СБУ під час обшуку у митрополита УПЦ Павла (фото)

Правоохоронці розслідують дії настоятеля Києво-Печерської Лаври на користь Росії. Вони прибули до нього додому після вручення підозри.

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Служба безпеки України 1 квітня провела обшук у будинку митрополита Української православної церкви Павла (Петра Лебедя). Вона опублікувала в Telegram кадри з оселі священника.

Співробітники СБУ відвідали приватний двоповерховий особняк, де, ймовірно, мешкає митрополит Павло. Усередині будівлі можна помітити дороге оздоблення з позолотою, камін, химерну люстру з безліччю декоративних елементів. При цьому багато речей упаковані в поліетилен або пухирчасту плівку, наприклад, ікони. На столику біля дивана правоохоронці помітили велику статуетку у вигляді золотої риби, інкрустованої червоним та синім камінням. На стіні будинку висить портрет самого митрополита Павла у молодості.

Ще один предмет, що заслуговує на увагу ручка з двоголовим орлом — символом Російської імперії. Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у Telegram фотографію ручки на воротах нібито особняка митрополита Павла, і на ній можна побачити схожий герб. За даними журналіста, у будинку священика також знайшли книгу "Росія. Велика доля".

Вранці 1 квітня СБУ вручила митрополиту УПЦ Павлу підозри у двох злочинах: розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Сам священик заявив журналістам: його звинувачують у тому, що співпрацює з РФ і проклинав дітей президента України Володимира Зеленського.

Пізніше СБУ розповіла про злочини митрополита УПЦ МП Павла. Слідчі запевняють, що зібрали багато доказів образи почуттів віруючих, приниження інших конфесій та висловлювань на підтримку РФ.

30 березня митрополит УПЦ Павло записав звернення до Володимира Зеленського. Священик пригрозив президентові "карою Господньою" за рішення вигнати ченців із Києво-Печерської Лаври.