СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, у Лаврі проходять обшуки, — ЗМІ

За словами самого священнослужителя, його звинувачують у розпалюванні релігійної ненависті, співпраці з РФ та накладенні прокльонів на дітей президента України.

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Вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Відеозапис вручення опублікували ряд Telegram-каналів та ЗМІ, передає Фокус.

У ролику видно, як Павло підписує документи біля входу до Києво-Печерської Лаври. За даними ЗМІ, СБУ підозрює митрополита УПЦ (МП) у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії з боку Росії (ст. 436 ККУ).

Сам Павло підтвердив журналістам вручення підозри та додав, що правоохоронці вирішили провести обшуки у його оселі. За його словами, співробітники СБУ звинуватили його у співпраці з Росією та розпалюванні ворожнечі на релігійному ґрунті, крім того, заявили, ніби священник проклинав президента України Володимира Зеленського або його дітей.

"Ніколи такого не було і не буде. Ні дітей, нікого абсолютно не проклинав, але я сказав слова Євангелія, що "наші сльози не впадуть на землю", а впадуть на голови тих людей, які роблять розбрат. Я не називав, хто і що робить. Прошу вас зберігати мир, молитися", — прокоментував митрополит на камеру.

Як повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости", посилаючись на очевидців, близько 9-ї ранку співробітники СБУ розпочали обшуки в будинку митрополита УПЦ Павла. Слідчі заходи відбуваються у 42-му корпусі Києво-Печерської Лаври.

Пресслужба Української православної церкви у Facebook повідомила, що митрополита Павла викликали на допит до СБУ о 12:00, після чого правоохоронці поставлять питання про запобіжний захід. Причиною вручення підозр назвали критику настоятеля Лаври на адресу ПЦУ та Константинопольського патріархату.

10 березня писали, що національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" вирішив розірвати договір із УПЦ (МП). Священників попередили, що з 29 березня вони не зможуть безоплатно користуватися культовими будинками та іншим майном.

30 березня уряд України визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабміну про передачу УПЦ (МП) Києво-Печерської лаври. Пізніше Мінкульт подав заяву до поліції, оскільки УПЦ не пустила комісію відомства на територію Лаври.

31 березня митрополит УПЦ (МП) Павло попередив про штурм Києво-Печерської Лаври, але помилився. За його словами, прихильники Української православної церкви підслухали розмови "молодчиків", які готувалися силою увірватися на територію заповідника о 17:00, ось тільки у призначений час ситуація не змінилася.