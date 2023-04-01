СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу, в Лавре идут обыски, — СМИ

По словам самого священнослужителя, его обвиняют в разжигании религиозной ненависти, сотрудничестве с РФ и наложении проклятий на детей президента Украины.

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Утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. Видеозапись вручения опубликовали ряд Telegram-каналов и СМИ, передает Фокус.

В ролике видно, как Павел подписывает документы у входа в Киево-Печерскую Лавру. По данным СМИ, СБУ подозревает митрополита УПЦ (МП) в разжигании межрелигиозной вражды (ст. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии со стороны России (ст. 436 УКУ).

Сам Павел подтвердил журналистам вручение подозрения и добавил, что правоохранители решили провести обыски в его доме. По его словам, сотрудники СБУ обвинили его в сотрудничестве с Россией и разжигании вражды на религиозно почве, кроме того заявили, будто священник проклинал президента Украины Владимира Зеленского или его детей.

"Никогда такого не было и не будет. Ни детей, никого абсолютно не проклинал, но я сказал слова Евангелия, что "наши слезы не упадут на землю", а упадут на головы тех людей, которые делают раздор. Я не называл, кто и что делает. Прошу вас сохранять мир, молиться", — прокомментировал митрополит на камеру.

Как сообщает российское информационное агентство "РИА Новости", ссылаясь на очевидцев, около 9 утра сотрудники СБУ начали обыски в доме митрополита УПЦ Павла. Следственные мероприятия происходят в 42-м корпусе Киево-Печерской Лавры.

Пресс-служба Украинской православной церкви в Facebook сообщила, что митрополита Павла вызвали на допрос в СБУ к 12:00, после чего правоохранители будут решать вопрос о мере пресечения свободы. Причиной вручения подозрений называют критику настоятеля Лавры в адрес ПЦУ и Константинопольского патриархата.

10 марта писали, что национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" решил расторгнуть договор с УПЦ (МП). Священников предупредили, что с 29 марта они не смогут бесплатно пользоваться культовыми зданиями и прочим имуществом.

30 марта правительство Украины признало утратившим силу распоряжение Кабмина о передаче УПЦ (МП) Киево-Печерской лавры. ПозжеМинкульт подал заявление в полицию, поскольку УПЦ не пустила комиссию ведомства на территорию Лавры.

31 марта митрополит УПЦ (МП) Павел предупредил о штурме Киево-Печерской Лавры, но ошибся. По его словам, сторонники Украинской православной церкви подслушали разговоры "молодчиков", которые готовились силой ворваться на территорию заповедника в 17:00, вот только в назначенное время ситуация не изменилась.