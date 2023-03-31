"Подслушали молодчиков": митрополит УПЦ МП Павел грозился "штурмом" Лавры, но просчитался (видео)

По словам настоятеля Киево-Печерского монастыря, якобы удалось подслушать неких "молодчиков", которые говорили по телефону о штурме.

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30 марта митрополит УПЦ (МП) Павел заявил, что в 17:00 якобы начнется штурм Киево-Печерской лавры, однако ситуация у заповедника не изменилась в назначенное время. Соответствующие видео начали распространять в сети.

Примерно в 16:30 настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре заявил, что неизвестные через полчаса начнут штурмовать здание.

"Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого не будет", — сказал он.

Однако, в назначенное время, никакие люди не начали вламываться в монастырь. Так, верующие и священники молятся, на месте присутствуют и противники УПЦ (МП).

Митрополит УПЦ МП Павел заявил, что сегодня в 17:00 якобы планировали "штурмовать" Киево-Печерскую лавру.

Отметим также, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" во второй раз подал заявление в Печерское управление полиции из-за незаконного препятствования доступа к государственному имуществу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

"Так, при повторной попытке осмотреть одно из помещений Комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения", — говорится в сообщении.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал УПЦ за нежелание покинуть Лавру. По его словам, государство не будет применять на территории комплекса физическую силу, поскольку российские спецслужбы рассчитывают именно на такой сценарий.

Также сообщалось, что еще 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.