Духовенство УПЦ МП снова не впустило комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру (видео)
Монахи заблокировали вход в одно из зданий комплекса и заявили, что не подчиняются Министерству культуры, поскольку решение о выселении якобы является незаконным.
Сегодня, 31 марта, духовенство УПЦ МП заблокировало здание Киево-Печерской лавры и не впустило туда комиссию Министерства культуры и информационной политики. Об этом сообщили в украинских телеграмм-каналах.
По словам авторов контента, архимандрит УПЦ МП Федор вызвал по рации подмогу, чтобы усилить блокировку здания.
"Людей не хватает. Я думаю, что надо, наверное, подойти. Слава Богу", — сказал священнослужитель.
На видео видно, как монахи блокировали вход от журналистов и комиссии. На вопросы медийщиков отвечали, что ждут решения суда.
"Мы не подчиняемся Министерству культуры. Решение суда вышлите, грамотный человек", — ответил сотрудникам СМИ архимандрит Федор.
Один из представителей духовенства заявил, что комиссию не планируют пускать и дальше.
Корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что члены комиссии МКИП ушли с территории музейного комплекса, не проверив здания.
После дискуссий с журналистами монахи запели, продолжая блокировать вход.
Напомним, сегодня в телеэфире секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сопротивление УПЦ МП провокацией Кремля. Он заявил, что над ситуацией работает ФСБ, а Россия стремится показать россиянам по телевидению, как Украина проявляет агрессию к представителям духовенства.
Недавно, 29 марта, с журналистами побеседовал прихожанка УПЦ МП. Она заявила, что доказательств сотрудничества духовенства нет, а найденные СБУ "бумажки" были подброшены.