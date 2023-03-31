Духовенство УПЦ МП снова не впустило комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру (видео)

Монахи заблокировали вход в одно из зданий комплекса и заявили, что не подчиняются Министерству культуры, поскольку решение о выселении якобы является незаконным.

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Сегодня, 31 марта, духовенство УПЦ МП заблокировало здание Киево-Печерской лавры и не впустило туда комиссию Министерства культуры и информационной политики. Об этом сообщили в украинских телеграмм-каналах.

По словам авторов контента, архимандрит УПЦ МП Федор вызвал по рации подмогу, чтобы усилить блокировку здания.

"Людей не хватает. Я думаю, что надо, наверное, подойти. Слава Богу", — сказал священнослужитель.

На видео видно, как монахи блокировали вход от журналистов и комиссии. На вопросы медийщиков отвечали, что ждут решения суда.

"Мы не подчиняемся Министерству культуры. Решение суда вышлите, грамотный человек", — ответил сотрудникам СМИ архимандрит Федор.

Один из представителей духовенства заявил, что комиссию не планируют пускать и дальше.

Корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что члены комиссии МКИП ушли с территории музейного комплекса, не проверив здания.

После дискуссий с журналистами монахи запели, продолжая блокировать вход.

Напомним, сегодня в телеэфире секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сопротивление УПЦ МП провокацией Кремля. Он заявил, что над ситуацией работает ФСБ, а Россия стремится показать россиянам по телевидению, как Украина проявляет агрессию к представителям духовенства.

Недавно, 29 марта, с журналистами побеседовал прихожанка УПЦ МП. Она заявила, что доказательств сотрудничества духовенства нет, а найденные СБУ "бумажки" были подброшены.