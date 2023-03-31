Духовенство УПЦ МП знову не впустило комісію Мінкульту до Києво-Печерської лаври (відео)

Ченці заблокували вхід до однієї з будівель комплексу та заявили, що не підкоряються Міністерству культури, оскільки рішення щодо виселення нібито є незаконним.

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Сьогодні, 31 березня, духовенство УПЦ МП заблокувало будівлю Києво-Печерської лаври та не впустило туди комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомили в українських телеграм-каналах.

За словами авторів контенту, архімандрит УПЦ МП Федор викликав за допомогою рації підмогу, щоб посилити блокування будівлі.

"Людей не вистачає. Я думаю, що треба, напевно, підійти. Слава Богу", — сказав у рацію священнослужитель.

На відео видно, як ченці блокували вхід від журналістів і комісії. На запитання медійників відповідали, що чекають рішення суду.

"Ми не підкоряємося Міністерству культури. Рішення суду вишліть, грамотна людино", — відповів співробітникам ЗМІ архімандрит Федор.

Один із представників духовенства заявив, що комісію не планують пускати й надалі.

Кореспондент "Радіо Свобода" повідомив, що члени комісії МКІП пішли з території музейного комплексу, не перевіривши будівлі.

Після дискусій із журналістами ченці заспівали, продовжуючи блокувати вхід.

Нагадаємо, сьогодні у=в телеефірі секретар РНБО Олексій Данілов назвав опір УПЦ МП провокацією Кремля. Він заявив, що над ситуацією працює ФСБ, а Росія прагне показати росіянам по телебаченню, як Україна проявляє агресію до представників духовенства.

Нещодавно, 29 березня, з журналістами поговорила парафіянка УПЦ МП. Вона заявила, що доказів співпраці духовенства немає, а знайдені СБУ "папірці" були підкинуті.