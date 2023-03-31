"Підслухали молодчиків": митрополит УПЦ МП Павло погрожував "штурмом" Лаври, але прорахувався (відео)

За словами настоятеля Києво-Печерського монастиря, нібито вдалося підслухати "молодчиків", які говорили по телефону про штурм.

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30 березня митрополит УПЦ (МП) Павло заявив, що о 17:00 нібито розпочнеться штурм Києво-Печерської лаври, проте ситуація у заповідника не змінилася у призначений час. Відповідні відео почали розповсюджувати у мережі.

Приблизно о 16:30 настоятель монастиря УПЦ у Києво-Печерській лаврі заявив, що невідомі за пів години почнуть штурмувати будівлю.

"Наші люди підслухали цих молодчиків, які передають телефоном, готуючись до цих подій. Я сподіваюся, що цього не буде", — сказав він.

Однак у призначений час ніякі люди не почали вламуватися в монастир. Так, віряни та священники моляться, на місці присутні й ротивники УПЦ (МП).

Митрополит УПЦ МП Павло заявив, що сьогодні о 17:00 нібито планували "штурмувати" Києво-Печерську лавру

Зазначимо також, що у Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову подав заяву до Печерського управління поліції через незаконне перешкоджання доступу до державного майна. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури України.

"Так, при повторній спробі оглянути одне з приміщень, Комісія не змогла потрапити до будівлі, тому що вона була закрита. Ключі, які передали представники Монастиря, не підійшли до серцевини замку приміщення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данилов розкритикував УПЦ за небажання залишити Лавру. За його словами, держава не застосовуватиме на території комплексу фізичної сили, оскільки російські спецслужби розраховують саме на такий сценарій.

Також повідомлялося, що ще 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня поточного року.